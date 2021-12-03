«За 52 дня они даже не выставили тендер о закупке лекарства»: делом о смерти 10-летней нижегородки заинтересовались в следственном комитете

Девочка болела муковисцидозом. Фото: Фейсбук Майи Сониной.

Почти две недели прошло со дня смерти 10-летней Евы Воронковой, которая болела муковисцидозом и не дождалась жизненно необходимого лекарства. Папа девочки Роман не готов оставить все как есть, ведь в стране тысячам детей ставят подобный диагноз и тысячи родителей могут оказаться в схожей ситуации. Мужчина активно сотрудничает со следователями. 23 ноября девочку похоронили, а уже 26 ноября ее папа давал показания.

- Сейчас ситуация получилась такая, что из следственного комитета Советского района уголовное дело передали в особый отдел. Я дал показания следователям, все записали, вчера буквально вечером был звонок от нового следователя, который сообщил, что уголовное дело передали в особый отдел. В понедельник мне необходимо явиться в отдел на Советской, 16, - рассказал «Комсомолке» Роман Воронков.

По его словам, за все это время не поступило ни единого звонка из регионального Минздрава, хотя именно Минздрав по решению суда обязали закупить лекарство.

- На момент смерти мы заходили на их сайт – там ничего такого не было. Спустя 52 дня после выигранного суда до смерти ребенка они даже не выставили тендер, хотя в судебном решении было сказано о незамедлительном исполнении, - заметил он.

По словам мужчины, судебные приставы также проводят проверку по поводу неисполнения судебного решения, но вызывают вопросы и действия нижегородских медиков. Роман уверен – на обзвонах экстренных служб и ожидании медицинской бригады из Москвы они потеряли драгоценное время.

- Мы вернулись после планового лечения. Через 10 дней ей стало хуже. Я позвонил в скорую помощь. Там ответили, что возят только по Нижегородской области. Я позвонил в платную клинику – там сказали, что не готовы нас транспортировать, но подсказали обратиться в медицину катастроф. В медицине катастроф сказали, что нужна бумага от врача. Какая бумага от врача, если ребенку плохо?! – рассказал отец девочки.

В итоге машину скорой помощи семья дожидалась из Москвы. Затем 5 часов ребенка везли до столичной больницы. Там врачи сделали все от них возможное, но спасти девочку не удалось.

Сейчас к этому делу подключились члены партии "Справедливая Россия - За правду".

- Понятно, что сейчас этим делом уже занялся Следственный комитет и лично Бастрыкин. Но моя задача – сделать так, чтобы это уголовное дело не ушло просто в песок, - отметил депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов. - Кроме того, я намерен обратиться в наш профильный комитет Госдумы, который этими вопросами занимается, чтобы изменить саму систему. Даже если там попадется очень безответственный человек, система должна работать и подобное просто не могло бы произойти. Я приложу все усилия для этого.

В региональном Минздраве, в свою очередь, сообщили, что в виду случившегося будет проведена комплексная проверка качества оказания медицинской помощи.

- Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц в рамках действующего законодательства. Министерство здравоохранения Нижегородской области выражает глубокие соболезнования родным и близким ребенка, - добавили в Министерстве.

Однако, ни новые суды, ни проверки маленькую Еву уже не вернут. Остается надеяться, что в будущем дети с опасными заболеваниями будут получать жизненно необходимые лекарства сразу, а не спустя несколько месяцев.