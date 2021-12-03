Потерявшийся в Нижегородской области каракал Рико вернулся домой

Каракала нашли там же, в Борковке. Фото: СОЦСЕТИ

Каракал Рико, которого более суток искали в городе Выкса Нижегородкой области, нашелся живым в Борковке в ночь на 2 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказала хозяйка редкого кота Александра.

По ее словам, поиски велись с десяти вечера до четырех часов ночи. В них принимали участие волонтеры, местные жители и сами хозяева Рико. Прочесали большую часть леса и расположенное рядом кладбище – ничего. Ближе к утру решили вернуться к жилым домам. Момент, когда в ночной темноте мелькнул знакомый силуэт, нижегородка пересказывает с радостью в голосе.

- Я шла с мужем, моя мама шла с двумя молодыми людьми и увидели, что перебежала дорогу совсем не кошка, а кто-то больше размером. Стали звать и услышали характерные звуки каракала, похожие на чирикание и кряканье утки. На наши голоса он перебежал со стороны леса, забежал на территорию, откуда выбежал, и оттуда уже издавал звуки. Один из парней, чтобы не обходить весь дом, перелез через забор и поймал его, - рассказала собеседница.

По ее словам, Рико не показывался в дневное время потому, что боялся, но на самом деле очень хотел воссоединиться с семьей. Встреча вышла весьма трогательной.

- Он был очень рад! Даже облизал того молодого человека, который его поймал и взял на руки. В людях он видел защиту и понимал, что ему хотят помочь. Хотя он и был чуть-чуть напуган, - добавила она.

К счастью, все обошлось и каракал жив и здоров, но слегка настудил уши и участки на лапах и животе, которые выбрили во время недавней операции. Как рассказала владелица, вознаграждение решено было поделить между молодыми людьми, которые остались до самого конца. Один из них дал наводку, где может находиться Рико.

- Нам позвонил один из свидетелей и сказал, что прошлой ночью возвращался домой и видел, как пробегал лисенок. На тот момент он еще не видел объявления, а как увидел - понял, что это был совсем не лисенок. Он видел его именно на этой территории, недалеко от дома. Если бы он нам не сказал, мы бы ушли искать глубоко в лес, - заключила она.

Напомним, в конце ноября в Выксе пропал рыжий каракал. Он покинул территорию частного дома в селе Борковка на улице Заводской через щель в заборе. Хозяйка каракала была очень встревожена. Она объявила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и попросила неравнодушных граждан откликнуться на помощь. К счастью, эта история закончилась на позитивной ноте.