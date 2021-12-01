«Он наш член семьи»: В Выксе ищут каракала Рико, сбежавшего из частного дома

Нашедшему обещают щедрое вознаграждение. Фото: СОЦСЕТИ

Вторые сутки в Выксе безуспешно ищут удравшего с частной территории самца каракала Рико. Хозяева не могут найти себе место и обещают щедро вознаградить того, кто найдет пушистого потеряшку.

- Нам важная любая информация, мы не успокоимся пока его не найдем, это для нас как ребёнок, - рассказала в разговоре с «Комсомолкой» хозяйка животного Александра Медведева. - Он наш член семьи и поэтому мы очень надеемся, что люди нам помогут его найти, а мы, в свою очередь, отблагодарим их.

Животное пропало в частном секторе посёлка Борковка – каракал гулял на заднем дворе дома №34 по улице Заводская, огороженном забором со всех сторон. Вместе с Рико на улице играли домашний пёс и кошка, казалось, всё было нормально, пока в какой-то момент животные не удрали на свободу.

Животное пропало в посёлке Борковка на улице Заводская. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы приехали к родственникам, выпустили его погулять на закрытой территории, думали, что там всё закрыто, но позже обнаружили щель, - объясняет Александра. – А, может, животные сами вырыли, но факт в том, что кошка с собакой вернулись домой, как всегда это делают, а он, в связи с тем, что никогда не попадал на открытое пространство, потерялся.

И хотя сзади дома располагается лес и кладбище, хозяйка полагает, что он не стал бы идти туда, где обитают другие животные, потому что он их боится. Также известно, что каракал Рико ещё совсем маленький рысёнок – ему скоро будет год и он полностью одомашненный, у него даже когтей нет.

- С большей охотой он пойдет к людям, так как видит в них защиту, - подчёркивает Александра. – Вот только сложность в том, что он может с места на место перебегать в поисках меня и дома, либо прятаться где-то от испуга, например, у кого-то на участке.

Каракал Рико никакой опасности для окружающих, со слов хозяйки, вовсе не несёт, он всегда охотно контактирует с детьми и проживает дома вместе с маленькой собачкой породы тойтерьер, ориентальной кошкой и обычным котом.

К слову, каракалы действительно легко находят общий язык с домашними животными и не любят холод.

- Для него самого могут быть опасны даже собаки, но увидев другое животное, он скорее где-то пересидит, чем покажется на глаза, - рассказал «Комсомолке» хозяйка. - Я очень люблю животных, а он у нас такой один необычной породы, но, честное слово, безопаснее морской свинки.

Рико животное одомашненное и никакой опасности окружающим не представляет. Фото: СОЦСЕТИ

Александра рассказала, что с момента пропажи уже успела пообщаться со специалистами, которые ранее участвовали в поисках каракалов. Так, девушка узнала, что по статистике и опыту животное находилось только через свидетелей, поэтому она с большой надеждой ожидает, что какой-нибудь прохожий увидит животное и сообщит о его местоположении.

- Может, из машины кто-то его заметит, пока по дороге будет ехать. Тогда хотя бы будет понятно, на какой приблизительно территории его искать, - делится хозяйка.

Окрас потерянного каракала – рыжий, а на его шее есть белая шлейка. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местоположении животного, просят звонить по номерам: +7 (965) 270-70-07 и +7 (968) 599-00-09.

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