Рыбнадзор поймал нижегородца, который руками вылавливал из Волги краснокнижную стерлядь

Стерлядь занесена в Красную книгу России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижегородской области задержали мужчину, который руками ловил стерлядь в Волге. На браконьера завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Нечестного рыбака сотрудники рыбнадзора заприметили ночью во время очередного рейда в районе Чебоксарского водохранилища. 45-летний мужчина в гидрокостюме подсвечивал воду фонарём и вылавливал сонную рыбу прямо руками.

- Всего он успел поймать таким образом 29 стерлядей, вылов которых запрещен при осуществлении спортивно-любительского рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного назначения Нижегородской области и способен привести к массовому истреблению охраняемых видов рыб, - прокомментировали в УТ МВД России по ПФО.

Ущерб от незаконной добычи краснокнижной рыбы составил более 130 тысяч рублей. В отношении браконьера завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов, ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Стерлядь – ценная промысловая рыба семейства осетровых, занесенная в Красную книгу России. Главным фактором уменьшения её популяции являются загрязнение и обмеление рек, а также браконьерский вылов. Стерлядь весьма чувствительна к загрязнению воды и содержанию в ней кислорода, поэтому в экологически неблагополучных водоемах жить не может. Вылов стерляди в России запрещен во всем Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах.

КСТАТИ

Сейчас на территории Нижегородской области реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги», цель которого - улучшение экологического состояния реки. Восстановление запасов водных биоресурсов Волги является одним из приоритетов деятельности Росрыболовства. Так, в минувшем августе в Нижнем Новгороде Волгу выпустили 50 тысяч мальков стерляди.