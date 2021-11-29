Погода в Нижнем Новгороде 29 ноября-5 декабря: Плюсовая температура и снегопады с дождём Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижний Новгород встречает новую рабочую неделю, а следом готовится встречать и зиму. Хотя прогнозы говорят об обратном: не очень-то готовится и не очень-то зиму. Холодный и снежный ноябрь сменит тёплое и дождливое начало декабря. Расскажем подробнее о погоде на предстоящую неделю 29 ноября-5 декабря.

В понедельник небо будет затянуто облаками, а солнца не стоит ждать даже кратковременного. Утром нам обещают +1...+2 градуса, днём температура может подняться до +3 градусов, а ночью даже до +4 градусов. Днём начнётся дождь, который усилится к ночи. Сумма выпавших осадков составит 2,6 миллиметра ртутного столба, если верить данным Gismeteo. Максимальная скорость ветра может составить 8 метров в секунду.

Вторник, 30 ноября, станет самым тёплым и дождливым днём за всю неделю: температура за бортом поднимется до +7 градусов, а сумма выпавших осадков достигнет 11,2 миллиметра. Вторник в том числе будет отличаться особо ветреным настроением: максимальная скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду.

В среду, 1 декабря, начало календарной зимы отметится должным образом: нижегородцам обещают небольшой снегопад. За окном будет +1 градус. Ветер по-прежнему сильный – 15 метров в секунду.

В четверг, 2 декабря, условия погоды будут практически теми же: небольшой снег, ветер 11 метров в секунду, но уже -3 градуса.

В пятницу, 3 декабря, пройдёт снег с дождём и на улице будет 3 градуса тепла. Ветер не утихнет и сохранит скорость на уровне 10 метров в секунду.

Суббота, 4 декабря, станет вторым самым тёплым днём недели: за окном +5 градусов, мокрый снег и ветер 14 метров в секунду. Осадков выпадет много – 7,5 миллиметра.

И наконец воскресенье, 5 декабря, будет облачным, возможно ненадолго выглянет солнце. Пройдёт снегопад – никакого дождя. Температура значительно понизится до -5 градусов, отчего наверняка образуются сильные наледи. Скорость ветра всё так же составит 10 метров в секунду.