+3 градуса и небольшой дождь ожидаются в Нижнем Новгороде 29 ноября

Пасмурное начало недели ожидает нижегородцев сегодня, 29 ноября: синоптики прогнозируют нам до +3 градусов и небольшой дождь, который к ночи может усилиться. Данные об этом размещены на портале "Яндекс.Погода".

Итак, в этот понедельник небо будет затянуто облаками, солнца не стоит ожидать даже кратковременного. Утром нам обещают +1...+2 градуса, днём температура может подняться до +3 градусов, а ночью даже до +4 градусов.

Утром дождя быть не должно. Он начнётся днём и усилится к ночи. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться от 748 миллиметров ртутного столба до 738 миллиметров.

Влажность будет варьировать от 92% до 93%.

Весь день ветер будет дуть юго-восточный, с небольшой скоростью от 2,5 до 4 метров в секунду. Опять же к ночи его скорость поднимется до 6,1 метра в секунду.