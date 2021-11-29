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Общество29 ноября 2021 7:04

+3 градуса и небольшой дождь ожидаются в Нижнем Новгороде 29 ноября

День будет пасмурным
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Пасмурное начало недели ожидает нижегородцев сегодня, 29 ноября: синоптики прогнозируют нам до +3 градусов и небольшой дождь, который к ночи может усилиться. Данные об этом размещены на портале "Яндекс.Погода".

Итак, в этот понедельник небо будет затянуто облаками, солнца не стоит ожидать даже кратковременного. Утром нам обещают +1...+2 градуса, днём температура может подняться до +3 градусов, а ночью даже до +4 градусов.

Утром дождя быть не должно. Он начнётся днём и усилится к ночи. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться от 748 миллиметров ртутного столба до 738 миллиметров.

Влажность будет варьировать от 92% до 93%.

Весь день ветер будет дуть юго-восточный, с небольшой скоростью от 2,5 до 4 метров в секунду. Опять же к ночи его скорость поднимется до 6,1 метра в секунду.