«Светлячок, ты меня вчера убила»: Отвергнутый нижегородец попытался свести счеты с жизнью под окнами возлюбленной

Отвергнутый нижегородец попытался свести счеты с жизнью под окнами возлюбленной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящие шекспировские страсти разыгрались в нижегородской деревне Макасово пару недель назад. Там 40-летний мужчина, отвергнутый своей избранницей, пошел на отчаянный шаг – попытался свести счеты с жизнью прямо под окнами возлюбленной, пока та была на работе. Женщина заскочила домой во время обеденного перерыва и увидела на участке страшную картину: в теплице лежал её обгоревший поклонник.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, 40-летний житель Сосновского района Дмитрий Д. несколько лет всячески добивался внимания своей знакомой Светланы Р. Что мужчина только не делал: и в любви признавался, и цветы дарил, и слова красивые говорил, но женщина не спешила отвечать ему взаимностью.

- Накануне трагедии он выпил и снова приехал к ее дому – на часах было около одиннадцати вечера. Мужчина начал звонить Светлане на телефон и стучать в дверь, но женщина к нему так и не вышла, - рассказал источник.

Когда утром Светлана пошла на работу, Дмитрий по-прежнему сидел в машине около её дома. Женщина и подумать не могла, чем окончится эта неразделенная любовь.

В 11:26 на WhatsApp Светлане пришло сообщение от Дмитрия: «Светлячок, ты меня вчера убила. Встретимся через 40 дней». Почуяв неладное, в обеденный перерыв женщина побежала домой. На участке в теплице она нашла обгоревшего Дмитрия – он был еще жив. Дрожащими руками Светлана набрала «112».

- Мужчина в тяжелом состоянии со 100% ожогами тела и верхних дыхательных путей был доставлен в Сосновскую ЦРБ, - уточнил источник.

Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку. С места происшествия изъято два сотовых телефона и зажигалка. Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет.

К сожалению, люди нередко идут на отчаянный шаг из-за неразделенной любви. Так, на днях в Нижнем Новгороде из-за девушки свел счеты с жизнью 25-летний футболист местной команды.