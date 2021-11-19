Телефонные мошенники развели 28-летнего жителя Нижнего Новгорода на 10 миллионов рублей

Нижегородец рассказал, как мошенникам удалось его обмануть. Фото: Виктор Гусейнов

Нижегородская полиция бьет тревогу: регион буквально захлестнула волна телефонных мошенничеств. Сейчас наиболее распространенная схема обмана строится на том, что человеку звонят якобы из банка и сообщают, что от его имени поступила заявка на крупный кредит, и чтобы ее аннулировать, нужно оформить реальный кредит и перевести деньги на счет. Аферисты так хорошо втираются в доверие, что с легкостью разводят не только пожилых людей, но и молодежь. Недавно мошенники так обманули 28-летнего жителя Нижнего Новгорода, который в итоге теперь должен разным банкам более 10 миллионов рублей.

Аферисты действовали по обкатанной схеме.

- Мне поступил звонок с неизвестного номера, - рассказывает потерпевший, который предпочел не называть своего имени. - Изначально разговор был с помощью автоответчика или бота. Женским голосом меня спросили: «Была ли на ваше имя заявка на кредит на 5 миллионов рублей? Если вы действительно оставляли такую заявку, скажите «да». Если нет – скажите «нет». После того, как я ответил нет, меня перевели на так называемого специалиста юридического отдела. По тому, насколько грамотно была поставлена речь, сомнений, что это именно представитель банка, не возникло.

Пообщавшись с клиентом, «юрист» сообщил, что информация о заявке будет отправлена в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Поняв, что жертва у них на крючке, аферисты начали операцию по отъему денег.

- Мне поступил звонок с городского: высветился номер отдела полиции №5. Звонивший якобы сотрудник сказал, что его назначили вести это дело, и все дальнейшие работы по этой заявке будут выполняться только с ним, - вспоминает парень.

Далее его «вели» с помощью переписки в мессенджере. В сообщениях он получал все инструкции.

- Со мной связался «полицейский», который сказал, что мне нужно проследовать в отделение банка, где я был последний раз. Что якобы человек, который сливает информацию, находится именно в этом отделении. По инструкции, которую мне дал «юридический отдел», мне нельзя было никому ничего рассказывать, даже родным и близким, - пояснил потерпевший.

Молодой человек послушался и оформил кредит в банке, после чего от «юридического отдела» пришло радостное известие: заявка закрыта, задолженности нет. В подтверждение парню даже прислали Pdf-документ, подтверждающий эти слова. Однако вместе с тем «юрист» сообщил, что заявок на кредиты на самом деле было гораздо больше. Следующие пять дней нижегородец ходил по разным банкам города и оформлял кредиты, набрав в общей сложности долгов более чем на 10 миллионов рублей. Заподозрив, что его обманули, парень обратился в полицию – в тот самый отдел №5. Конечно же, никакого сотрудника, который «вел» дело о его заявке там и в помине не было.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. – Помните, что сотрудники банка никогда не звонят и не сообщают по телефону об операциях с вашими счетами, а также не дают рекомендаций, какие действия нужно выполнить, чтобы уберечь деньги от злоумышленников.

К сожалению, иногда аферистами оказываются не только мифические сотрудники банков на том конце провода, но и работники вполне себе реальных кредитных организаций. Так, сейчас нижегородские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении управляющей банковским отделением из города Павлова, которая подозревается в многомиллионном мошенничестве.