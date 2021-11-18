«Меняла имидж и сделала специальную сумку»: Воровка полгода обчищала магазины в Арзамасе, оставаясь неуловимой для полиции

Изобретательная дамочка выходила "на дело" практически через день. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Недюжинную смекалку и чудеса перевоплощения проявила 37-летняя жительница Арзамаса Нижегородской области, которая несколько месяцев обворовывала местные магазины и оставалась неуловимой. Полицейские не могли ее поймать, поскольку каждый раз она приходила «на дело» в новом образе: в ход шли парики, очки и одежда разных стилей. А для того, чтобы воровать было проще, дамочка сконструировала специальную сумку, позволяющую проносить товары мимо кассы, не привлекая внимания.

Как рассказали в региональном Управлении МВД, на счету воровки как минимум 34 кражи. Все преступления она совершала в крупных супермаркетах - там проще затеряться в толпе под видом обычного покупателя.

- Практически через день она отправлялась в несколько гипермаркетов Арзамаса с целью похитить какие-нибудь товары. Женщина предпочитала выносить одежду, сыр, кофе, рыбу, колбасу, конфеты или парфюмерию. Всё это она сразу же продавала на рынках, а вырученные деньги тратила на личные нужды, - рассказали в полиции.

Похищенные товары воровка складывала в сумку, которую смастерила специально для краж. Сумка была обложена изнутри специальным материалом, подавляющим сигнал от антикражных меток, поэтому наворованные продукты аферистка спокойно проносила мимо кассы, ведь антикражная система не срабатывала.

Неуловимую шоплифтершу-рецидивистку не могли вычислить больше полугода. И хоть воровала она прямо под камерами наблюдения, опознать ее было нереально: она каждый раз кардинально меняла имидж.

- Женщина пользовалась париками, надевала различные головные уборы, очки, экспериментировала с цветовой гаммой и фасонами одежды, - рассказали в полиции.

Но однажды воровка совершила роковую ошибку: плохо замаскировалась, и это позволило её разоблачить. Полицейские быстро установили её личность и задержали. Как выяснилось, дамочка только весной вышла из тюрьмы, где отбывала наказание за аналогичные преступления.

- В отношении подозреваемой возбуждено 34 уголовных дела по статье «Кража». Следователи установили, что в среднем она выносила за один раз из магазинов товары стоимостью от 1 до 4 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

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