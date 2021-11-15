В Дзержинске колбасный грабитель-рецидивист забыл паспорт на месте преступления

Незадачливый грабитель оставил паспорт на месте преступления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поистине анекдотический случай произошел на днях в Дзержинске Нижегородской области: там магазинный грабитель оставил на месте преступления свой паспорт, благодаря чему его задержали в считанные часы. Этой историей с «КП – Нижний Новгород» поделился источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 8 ноября в магазине «Пятерочка» на бульваре Космонавтов. Как рассказали продавцы, около 18 часов в супермаркет зашел мужчина и открыто похитил из холодильника несколько батонов колбасы на сумму более 1700 рублей.

- Свое лицо он прятал под медицинской маской, а на голове была вязаная черная шапка. На вид ему 20 с чем-то лет, и раньше он неоднократно заходил в наш магазин, - пояснили полиции сотрудники супермаркета.

Каково было удивление оперативников, когда при осмотре места преступления они обнаружили, что грабитель оставил в своей покупательской тележке сумку, в которой лежал паспорт на имя 27-летнего жителя Дзержинска.

- Было установлено, что проживает он не по месту регистрации, а по другому адресу. Взять след смогла служебная собака, которая прямиком от «Пятерочки» привела оперативников к дому, где живет подозреваемый, - рассказал источник.

В результате колбасный грабитель был задержан, отпираться не стал и во всем сознался. Как выяснилось, ворует он с малолетства: парень уже трижды был судим за кражу и один раз за грабеж. По такой же статье возбудили уголовное дело и на этот раз. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

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