Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов для путешествий на новогодние праздники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород вошел в десятку самых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники. Об этом сообщает сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По сравнению с прошлым годом, когда россияне еще продолжали адаптироваться к жизни в условиях пандемии, спрос на бронирование жилья для отдыха на новогодние каникулы вырос на 36%. Больше половины путешествующих предпочитают останавливаться в отелях, еще 37% бронируют квартиры и только 11% - коттеджи и частные дома.

Самым популярным направлением на новогодние праздники стал Великий Устюг, что вполне объяснимо, ведь именно здесь находится резиденция Деда Мороза. Когда, если не на Новый год, наведаться в гости к сказочному волшебнику? Видимо, так рассудили многие россияне, и как результат – спрос на это направление по сравнению с прошлым годом вырос аж в 8 (!) раз.

На втором месте оказалась Москва – здесь спрос вырос в 5 раз. Примерно на столько же у туристов выросла популярность Карелии на предстоящие праздники - в январе россияне массово едут в Лахденпохью, Олонец и Сортавалу.

Также среди популярных направлений оказались Алушта, Пятигорск, Калининград, Геленджик, Осташков и Нижний Новгород. Однако если в других городах жилье обычно бронируют в среднем на 4-7 дней, то путешествие в Нижний Новгород туристы стараются уложить в два дня. Средние траты на жилье в столице Приволжья составляют около 4000 рублей в сутки. Это средний показатель среди других популярных направлений, потому как в Геленджике и Калининграде, например, средний расход на жилье в сутки составляет 2-3 тысячи рублей, а Великом Устюге и Карелии достигает 8 тысяч.

КОНКРЕТНО

Десять «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год:

Великий Устюг — 7889 руб. / 3 ночи *

Москва — 4397 руб. / 4 ночи

Лахденпохья — 8000 руб. / 3 ночи

Алушта — 3151 руб. / 7 ночей

Пятигорск — 2896 руб. / 6 ночей

Калининград — 2963 руб. / 5 ночей

Геленджик — 2023 руб. / 5 ночей

Олонец — 6000 руб. / 3 ночи

Осташков — 7186 руб. / 4 ночи

Нижний Новгород — 4028 руб. / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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Столица Приволжья обогнала по этому показателю Новосибирск, Воронеж, Пермь и Челябинск. Особенно дорогой местные жители считают плату за коммунальные услуги (подробности).