Победительница «Красы России -2021» по версии КП Милена Балашова: «Удача любит смелых». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне в Сочи состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Краса России-2021». Его участницами стало больше 50 девушек со всей страны. Победительницей конкурса стала представительница Московской области – 19-летняя Екатерина Вельмакина. Однако по итогам интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды» абсолютной победительницей стала нижегородка Милена Балашова.

- Довольная и счастливая иду за новыми стремлениями. Да, я не выиграла, но я вошла в Топ-12 и забрала звания «Выбор дирекции» и «Мисс Комсомольская правда», - поблагодарила нижегородка всех голосовавших за нее. - Эти награды говорят о том, что и со стороны жюри, и со стороны Вас - я все равно победительница! Но для себя я выиграла больше, чем две ленты и диадемы. Это новые друзья, новые впечатления, которых я ещё никогда не испытывала. Но самое главное - опыт. Теперь я могу с уверенностью говорить, что Конкурсы красоты - очень сложный, многогранный мир, оказываясь в котором, переходит перестройка себя, как внутри, так и снаружи! Не бойтесь действовать, ведь удача любит смелых!

По итогам интернет-голосования на сайте «Комсомольской правды» абсолютной победительницей стала нижегородка Милена Балашова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сама Милена Балашова известна не только в Нижнем Новгороде, но и далеко за его пределами. Учительница начальных классов по образованию она уже давно успешно сотрудничает в качестве модели с самыми известными мировыми брендами. Ее нередко можно увидеть в рекламе бутиков женской одежды и парфюма. И сотрудничество с ней многие фотографы вспоминают с теплотой.

- Она великолепная модель и замечательный человек, - поделилась фотограф Анна Романова. - Она ответственная, добрая, чуткая, умопомрачительная красотка! В Нижнем Новгороде особенно популярна для бутиков женской одежды. Милена обожает животных и путешествия.

Учительница начальных классов по образованию она уже давно успешно сотрудничает в качестве модели с самыми известными мировыми брендами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даже сейчас, во время пандемии, Милена много путешествует и имеет массу предложений. «Комсомольская правда» со своей стороны присоединяется к поздравлениям и желает Милене еще больше интересных проектов.