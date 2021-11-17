Поток метеоров Леонид смогут наблюдать нижегородцы в ночь на 18 ноября

Метеор Леонид в 2001 году. Фото: Tony Hallas. Взято с сайта Московского планетария.

Метеорный поток Леониды смогут наблюдать жители Нижегородской области в ночь с 17 на 18 ноября. В это время поток как раз достигает своего пика активности, ожидается около пятнадцати метеоров в час в зените.

Как отметили в Нижегородском планетарии, в этом году условия для наблюдения метеорного дождя весьма неблагоприятные. Луна близится к фазе полнолуния, что ухудшает видимость. Кроме того, по прогнозам синоптиков, погода тоже будет не самая подходящая. Так, по данным портала Яндекс.Погода этой ночью в областном центре будет пасмурно. Ожидается снегопад, который не прекратится даже утром.

Специалисты рекомендуют наблюдать Леониды в предрассветные часы 18 ноября на восточном горизонте и при ясной погоде. В городских условиях из-за светового загрязнения звездопад, конечно, не разглядеть. Поэтому желательно выехать за город.

Звездопад Леониды получил свое название благодаря созвездию Льва (Leo на латыни, прим.).

Леониды и созвездие Льва. Фото взято с сайта Московского планетария.

Во время звездопада кажется, что быстрые беловатые метеоры летят прямо из этого созвездия, хотя на самом деле они являются производными кометы 55P/Темпеля — Туттля. Эта комета имеет ядро в 4 километра и раз в 33 года она приближается к солнцу, из-за чего звездные дожди значительно усиливаются. Самый яркий поток Леонид можно было наблюдать в 1833 году. Захватывающее зрелище запечатлено на гравюрах того времени.

Звездопад 1833 года. Гравюры. Фото взято с сайта Московского планетария.

Примечательно, что комета Темпеля — Туттля, с которой связаны Леониды, была открыта лишь в 1865 году. Не имея достаточной информации о метеорном потоке, люди могли строить различные теории по поводу его возникновения. В том числе, его могли считать опасным предзнаменованием.

Яркие потоки Ленид наблюдались и позднее - в 1866,1966,1999 и 2001 годах. В следующий раз сильный звездопад можно будет наблюдать в 2031 году, когда комета вновь приблизится к солнцу. Ну а настоящий метеорный шторм, подобный тому, что фиксировали в 1966 году – до 10 тысяч метеоров в час может повториться лишь в 2099 году.

Орбита кометы Темпеля — Туттля. Фото взято с сайта Московского планетария.

Напомним, что в этом году нижегородцы могли наблюдать еще один мощный метеорный поток – Персеиды. Пик Персеид ежегодно приходится на 12 августа.