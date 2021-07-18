Звездопад Персеиды 2021: Когда и где нижегородцы могут наблюдать Фото: Google

Самый мощный и яркий звездопад – поток Персеиды – можно наблюдать в небе над Нижегородской областью со вчерашнего дня, с 17 июля. Это ежегодное астрономическое явление выглядит максимально красочно с 8 по 16 августа, а пик его приходится на ночь 12-13 августа. Длиться звездопад будет почти до самого конца лета – до 24 августа.

– Само явление представляет собой метеорный поток, вызванный тем, что хвост кометы,который остался на пути Земли, врывается в атмосферу и сгорает на высоте около 80 километров, – пояснил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Максимальное число падающих звёзд можно увидеть на протяжении всего тёмного времени суток и, конечно, в местах, наиболее отдалённых от городских огней. Что совершенно не представляет проблемы летом: большинство нижегородцев разъезжается по дачам и деревням на выходные дни и отпуска. Известно, что за один час можно увидеть около сотни падающих звёзд.

По прогнозам Gismeteo, оставшиеся дни до 31 июля и начало августа должны быть преимущественно дождливыми и облачными. Но это не означает наверняка, что увидеть звездопад не удастся. В конце концов, времени будет достаточно – остаётся надеяться на удачу.

– Лучшее время для обзора метеоритного дождя – это предрассветные часы 12 августа, – рекомендуют в NASA. – Персеиды, как правило, излучаются из точки высоко на севере, называемой "лучистой". Вам нужно просто взглянуть на небо, в сторону севера, в самую тёмную область.

Те, кто не имеет возможности наблюдать за звёздами перед рассветом, могут сделать это ближе к полуночи. Будьте на открытом тёмном пространстве как можно дольше и тогда наверняка вы заметите метеоры.

Главное, не забудьте загадать желание!

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