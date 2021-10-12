«Урожаи упали в пять раз»: Почему взлетели цены на картофель в Нижегородской области в 2021 году

Аграрии подтвердили, что введение чрезвычайной ситуации произошло слишком поздно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одной из самых обсуждаемых тем среди нижегородцев в последнее время стала ситуация с ценами на картофель, которые в одночасье резко взлетели вверх. Сейчас средняя стоимость картошки в нижегородских супермаркетах составляет 45 рублей, в то время как год назад она была на уровне 19-20 рублей. Да что там год назад – еще в августе-сентябре прайс был куда скромнее. А уже к октябрю цена на «второй хлеб» выросла до небывалых значений. И это при том, что сейчас осень, и только-только был новый урожай.

Частные фермеры, глядя на магазины, тоже подняли цены: у них картофель обойдется в 35-37 рублей за килограмм. Нижегородцы в шоке: мол, скоро такими темпами картошка станет деликатесом. «Комсомолка» попыталась разобраться в причинах резкого повышения цен не картофель и узнать, что сейчас происходит в сельскохозяйственной отрасли региона.

Урожай убила жара

Основной причиной роста цен в магазинах стала гибель урожая сельскохозяйственных культур в Нижегородской области из-за небывалой жары и засухи, которая стояла в регионе почти все лето. В южных районах области дождя не видели неделями.

При этом сами аграрии уточняют, что цены взлетели на все продукты, не только на картофель. Так, сотрудники сельскохозяйственного производственного кооператива «Дубенский» в Вадском районе рассказали, что у них выросло в два раза меньше зерновых, также сильно пострадали озимые и пшеница. В 2020 году выращивали 45 центнеров с гектара, а в этом удалось собрать примерно 21 центнер с гектара. Что касается картофеля, то его урожайность в этом году упала в пять (!) раз.

- На картофель вообще никакой урожайности нет. Собрали 80,6 центнеров с гектара, а план составлял 400 центнеров с гектара, - рассказали «Комсомолке» представители СПК «Дубенский». – Над нашим хозяйством была засуха, не было никаких дождей, жара всё лето, это и на урожае сказалось.

В связи с гибелью урожая сельхозкультур на территории региона с 23 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако аграрии сетуют, что эти меры были приняты слишком поздно, когда часть урожая уже была убрана.

- К нам приезжали с проверкой из страховой компании, устанавливали неурожайность, - отметили в СПК «Дубенский». – В целом успели обследовать картофель и кукурузу.

«На потребителе скажется существенно»

Ничуть не лучше сложилась ситуация с урожаем на сельхозпредприятии, расположенном в деревне Кумохино Городецкого района.

- У нас урожай зерновых в два раза меньше, картофеля тоже сразу минус 50%, - рассказал «КП – Нижний Новгород» руководитель ООО «Агрофирма РУСЬ» Валерий Пахтусов. - На потребителе это всё скажется существенно.

На этом предприятии также подтвердили, что введение чрезвычайной ситуации произошло слишком поздно.

- Мы получили указ губернатора от 23 сентября о том, что надо составить акты, провести обследования, создать комиссии, чтобы оценить ущерб, а время-то уже прошло – этим надо было заниматься летом, а какие комиссии, когда урожай собран? – разводит руками руководитель ООО «Агрофирма РУСЬ».

Производитель признается, что проблема завышения цен на овощи и зерновые культуры заключается не только в засухе, но и в более тяжелых условиях работы самих аграриев.

- Цены ведь в разы взлетели и на удобрения, и на химию, и на металл, и на запчасти, и на технику,- пожаловался Валерий Пахтусов. - А сейчас уже надо проводить закупку на весенние полевые работы.

Вероятно, что в этом году нижегородцам всё-таки придется потуже затянуть пояса и привыкнуть к дорогим ценам на продукты, даже если их стоимость растёт быстрее зарплат и пенсий. В подобной ситуации людям можно только посочувствовать, ведь теперь придется либо обходиться минимальным набором продуктовой корзины, либо бегать из магазина в магазин в поисках цен поменьше.

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