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Общество17 ноября 2021 8:45

«Пробирался сквозь едкий дым на ощупь»: Нижегородец спас из горящей квартиры двухлетнего малыша

Житель Заволжья спас из горящей квартиры двухлетнего ребенка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородец Юрий Володин спас из горящей квартиры двухлетнего малыша

Нижегородец Юрий Володин спас из горящей квартиры двухлетнего малыша

Фото: из архива героя публикации

В жизни всегда есть место подвигу. Это не так давно доказал случай, произошедший в городе Заволжье Нижегородской области, где молодой мужчина спас двухлетнего малыша из горящей квартиры.

34-летний Юрий Володин живет в обычном многоквартирном доме на улице Гидростроительной. В тот день, 7 октября, он стоял около подъезда, когда к нему подбежала испуганная 11-летняя соседка и попросила помощи: дома пожар, а в квартире остались маленький братик и бабушка. Женщина не могла передвигаться без посторонней помощи, поэтому надежды на то, что она сама сможет выбраться из горящей квартиры, не было.

Не думая ни секунды, Юрий бросился в подъезд, который уже заволокло густым едким дымом.

- Я пробирался по помещению буквально на ощупь, - вспоминает герой. - Попав в квартиру я нашел очаг возгорания, услышал, что где-то кричит ребенок, стал пробираться на голос по стенке. В зале его не было, я продолжил поиски. В итоге обнаружил малыша сидящим на подоконнике в другой комнате. Схватил ребенка и выбрался на улицу. Посадил ребенка в машину, накрыл курткой, чтоб не замерз.

На этом Юрий не остановился. К нему присоединился еще один сосед, и они вместе бросились обратно в квартиру, чтобы попытаться потушить пожар и спасти бабушку. К счастью, тут подоспели пожарные, которые потушили огонь и вынесли бабушку из квартиры.

- В результате пожара обгорела внутренняя отделка гостиной комнаты и коридора на площади 10 кв.м. Никто не пострадал. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, - уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время в ведомстве решается вопрос о награждении героя.

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