«Пробирался сквозь едкий дым на ощупь»: Нижегородец спас из горящей квартиры двухлетнего малыша

Нижегородец Юрий Володин спас из горящей квартиры двухлетнего малыша Фото: из архива героя публикации

В жизни всегда есть место подвигу. Это не так давно доказал случай, произошедший в городе Заволжье Нижегородской области, где молодой мужчина спас двухлетнего малыша из горящей квартиры.

34-летний Юрий Володин живет в обычном многоквартирном доме на улице Гидростроительной. В тот день, 7 октября, он стоял около подъезда, когда к нему подбежала испуганная 11-летняя соседка и попросила помощи: дома пожар, а в квартире остались маленький братик и бабушка. Женщина не могла передвигаться без посторонней помощи, поэтому надежды на то, что она сама сможет выбраться из горящей квартиры, не было.

Не думая ни секунды, Юрий бросился в подъезд, который уже заволокло густым едким дымом.

- Я пробирался по помещению буквально на ощупь, - вспоминает герой. - Попав в квартиру я нашел очаг возгорания, услышал, что где-то кричит ребенок, стал пробираться на голос по стенке. В зале его не было, я продолжил поиски. В итоге обнаружил малыша сидящим на подоконнике в другой комнате. Схватил ребенка и выбрался на улицу. Посадил ребенка в машину, накрыл курткой, чтоб не замерз.

На этом Юрий не остановился. К нему присоединился еще один сосед, и они вместе бросились обратно в квартиру, чтобы попытаться потушить пожар и спасти бабушку. К счастью, тут подоспели пожарные, которые потушили огонь и вынесли бабушку из квартиры.

- В результате пожара обгорела внутренняя отделка гостиной комнаты и коридора на площади 10 кв.м. Никто не пострадал. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, - уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время в ведомстве решается вопрос о награждении героя.

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