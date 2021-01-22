«Кто уже не мог идти, я просто выталкивал их»: Участковый из Арзамаса рассказал, как спасал на пожаре 30 человек

Скромный герой - майор полиции Дмитрий Курташкин. Фото: ОВД Арзамаса

Настоящий геройский поступок совершил участковый в Арзамасе Нижегородской области: он в одиночку вывел из горящего здания 30 человек. О том, как проходила спасательная операция, рассказал сам майор полиции Дмитрий Курташкин.

Происшествие случилось 14 января около половины пятого вечера: на улице Мира загорелась квартира на первом этаже общежития – замкнуло стиральную машинку. В это время старший участковый Дмитрий Курташкин находился в опорном пункте полиции, расположенном в соседнем здании. Услышав шум, полицейский выбежал на улицу. Дальше события развивались как в остросюжетном фильме.

То самое общежитие, где случился пожар. Фото: ОВД Арзамаса

«Я увидел, что на всех пяти этажах общежития со стороны пожарного выхода из окон вырывается дым. Из горящего дома люди кричали о помощи. Поначалу я побежал к центральному входу, но туда было невозможно пройти - все заволокло стеной дыма, поэтому пришлось забираться на второй этаж по трубе теплотрассы. Я заскочил на балкон и начал оббегать этаж за этажом, стучась в каждую комнату с целью эвакуации людей. Задымление с каждой минутой становилось все больше и больше», - вспоминает Дмитрий Курташкин.

Пробираться в здание пришлось по этим трубам. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жильцов общежития полицейский направлял на пожарную лестницу - тогда это был единственный путь отступления.

«Кто уже не мог идти, надышавшись газа, я просто выталкивал их туда. В двух комнатах я обнаружил девочку лет семи и мальчика лет восьми – они были без родителей. Я схватил детей в охапку и через черную завесу вынес на пожарную лестницу», - рассказал герой.

Чем выше по этажам поднимался полицейский, тем больше становилось дыма и было труднее дышать.

«На пятом этаже уже совсем все было черным-черно. Здесь я уже только слышал крики людей, их я уже не видел. Люди не осознавали, что происходит, паниковали. Идя на крики о помощи, я сначала наощупь искал пострадавших, а потом вытаскивал мужчин и женщин на балкон пожарного выхода», - поделился подробностями спасательной операции Дмитрий Курташкин.

Пожар произошел из-за замыкания в стиральной машинке. Фото: ОВД Арзамаса

Внезапно одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестренки – одни, без родителей.

«Я рванул туда. Сквозь дым я смог добраться до той комнаты, в которой могли находиться пострадавшие дети. Когда я открыл дверь, то увидел двух испуганных девчонок, они сильно плакали. Чувствуя, что я уже задыхаюсь, я схватил одну из них на руки, а вторую зацепил руками за свою брючину, и мы гуськом стали по стене пробираться на воздух. Выйдя на пожарную лестницу, я понял, что мое сознание совсем уже мутное, но самое главное – дети со мной. Мы дошли по пожарной лестнице до второго этажа и стали дожидаться приезда спасателей», - рассказал полицейский.

Дмитрий Курташкин со спасенными девочками и их мамой. Фото: ОВД Арзамаса

Тут подоспели и сотрудники МЧС, и бригады скорой помощи. Передав детей медикам, полицейский вместе с пожарными продолжил эвакуацию жильцов.

«Сейчас я понимаю, что всё это заняло не более двадцати минут, но тогда они показались мне очень долгими, – признаётся майор полиции Дмитрий Курташкин. – К счастью, никто серьёзно не пострадал».

Страшно подумать, чем все закончилось бы, не окажись поблизости такого самоотверженного человека…

Пожар случился в квартире на первом этаже. Фото: ОВД Арзамаса

Жильцы дома выразили огромную благодарность своему спасителю. Отметили поступок полицейского и на высшем уровне: министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции Дмитрия Курташкина медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

«Профессионализм и решительность майора полиции Дмитрия Курташкина, проявленные в экстремальной ситуации, позволили спасти жизни людей и предотвратить тяжелые последствия», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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