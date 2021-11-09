«Когда показали видео, мне плохо стало»: Хозяйка выброшенной с 9 этажа кошки рассказала, кто мог это сделать

Тамара Григорьевна, хозяйка кошки. Фото предоставила Лара Саплина.

На днях нижегородские паблики облетели шокирующие кадры, на которых неизвестные выкидывают кошку из окна девятого этажа. Инцидент произошел днем 6 ноября в доме №26/1 по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе. После того, как кто-то опубликовал это видео в интернете, в «нехорошую квартиру» отправились волонтеры, чтобы узнать о состоянии животного и найти того, кто это сделал. Как выяснилось, кошку зовут Дэйзи, а ухаживает за ней 82-летняя Тамара Григорьевна. Бабушка и знать не знала, что случилось с её любимицей, пока ей не показали это видео…

«Комсомолка» пообщалась с волонтерами и самой хозяйкой кошки, чтобы узнать, кто же все-таки так жестоко расправился с пушистой красавицей и что с ней стало после падения с такой высоты.

Любимица пенсионерки

Тамара Григорьевна души не чаяла в маленькой Дэйзи. Ласковая красавица с короткой черной шерстью и любопытными зелеными глазами уже успела зарекомендовать себя на даче как хорошая крысоловка.

Кошка Дэйзи. Скриншот с видео "Кстати" (https://vk.com/kstatinn).

- Кошечку дала мне внучка Вика, дочь младшего сына. Вика учит английский язык и объясняла мне, что в переводе с английского Дэйзи значит ромашка. Она еще ей вешала поводок такой с ромашечками. Такая активная кошка! Я без нее, наверное, буду, как без рук! Она маленькая, худенькая, ей еще и года нет, летом будет – с дрожью в голосе говорит хозяйка.

О случившемся Тамара Григорьевна узнала не сразу. Вечером того дня сын сказал, что кошки нигде нет. Пенсионерка пешком преодолела 9 этажей и с фонариком вышла на улицу, но так и не нашла свою любимицу. И лишь на следующий день от волонтеров узнала, куда пропала ее кошка. Позднее бабушке показали видеозапись, на которой ее Дэйзи вышвыривают из окна девятого этажа.

- Когда видео показали, со мной плохо было совсем. Как она летела! Бедная, скажет: «За что со мной так?». Она не гадила нигде, не царапала. У нас когтеточка есть. Ничего другого кошка никогда не царапала, - едва сдерживая слезы, вспоминает старушка.

Сейчас Тамара Григорьевна вынуждена каждое утро выходить на улицу и подолгу звать Дэйзи.

Пенсионерка продолжает искать Дэйзи. Фото предоставила Лара Саплина.

Пенсионерка не теряет надежды, что ее любимица жива, и просит помощи в поисках. Тем временем волонтеры пытаются добиться возбуждения уголовного дела и найти виновных в жестоком обращении с животным. В квартире проживает еще одна кошка, 12-летняя Дуся. Пока не установлено, кто пытался избавиться от Дейзи, эта кошка может оказаться в аналогичной ситуации.

Мстительная сноха

Волонтер Лара Саплина два дня подряд навещает Тамару Григорьевну. Первый раз она приходила в воскресенье, 7 ноября. В тот день испуганная пенсионерка впервые узнала о случившемся. В квартире помимо пенсионерки проживают ее младший сын с инвалидностью после инсульта и бывшая жена старшего сына. Подозрение сразу пало на сноху Алевтину (имя изменено). По версии бабушки, женщина таким образом решила отомстить за упреки.

- Сноха с сыном моим в разводе 4 года, но прописана тут. Другого жилья у нее нет. На работу ходит. По ночам шумит, не дает спать. Я ей постоянно замечания делала. Наверное, это в отместку мне, что я ее ругала, - вздыхает пенсионерка.

О плохих отношениях между пенсионеркой и ее снохой знают даже соседи. Они рассказали волонтерам, что женщина выпивает, обижает Тамару Григорьевну, а порой может и руку на нее поднять.

Сама Алевтина свою вину отрицала, говорила волонтерам, что это не она выбросила кошку. Когда 8 ноября волонтеры вновь пришли на поиски кошки, но уже с телевизионщиками, женщины и след простыл.

- Кто именно скинул кошку, на видео не видно. Естественно, это не Тамара Григорьевна, в квартире в тот день были еще сноха и сын. Сын у нее инвалид 1 группы. Как он нам сказал, животных он любит. Никто за ним никогда ничего такого не наблюдал, - рассказала Лара Саплина.

Волонтеры всерьез переживают за пожилую женщину, ведь в такой ситуации пенсионерка со слабым здоровьем наиболее уязвима. Лишние конфликты могут ей только навредить.

Нет тела – нет дела

Поиски вышвырнутой из окна кошки длятся с воскресенья. Как рассказала Лара Саплина, в понедельник они вместе с телевидением отправились прочесывать подвал дома, куда кошка прыгнула после падения.

-Слава Богу, подвал был не заперт на ключ. Замок висел, но подвал был открыт. Мы проверили его полностью, пролазили каждый уголочек. Нашли похожую кошку, но с белой грудкой. Та кошка отличалась, она была полностью черная. Если трупа нет, возможно, она еще жива. Хотя я не уверена, что при таком ударе животное выживет, - поделилась волонтер.

В подвале того самого дома. Фото предоставила Лара Саплина.

Лара рассказала, что в понедельник вызывали полицию, но никого из правоохранительных органов волонтеры не видели. Ей и ее коллегам пришлось самостоятельно ехать и писать заявление. Однако общее впечатление у волонтеров сложилось такое - если труп кошки не найдут и не докажут, что она погибла в результате падения, изувер, выбросивший ее из окна, останется безнаказанным.

- Мы будем контролировать работу полиции по этому делу. Если в течение 10 дней придет отказ в возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», мы подадим заявление в прокуратуру, - подчеркнула собеседница.

Однако в пресс-службе регионального управления МВД «Комсомолке» сообщили, что в связи с произошедшим инцидентом проводится проверка.

- По факту размещенной информации в сети Интернет в ОП № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, - заявили в ведомстве.

Тем временем, чтобы успокоить бабушку, Лара предложила неравнодушным нижегородцам принять участие в поисках кошки. Нашедших Дэйзи просят обращаться в сообщество «Зоопатруль» ВКонтакте. Информацию о кошке передадут напрямую Тамаре Григорьевне.