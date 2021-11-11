«Зашел в балаклаве и молча передал записку с требованием золота»: Бывший сотрудник ограбил ломбард в Нижнем Новгороде, угрожая игрушечным пистолетом

Налетчик угрожал продавцу игрушечным пистолетом. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который ограбил ломбард, угрожая продавцу игрушечным пистолетом. Налетчиком оказался бывший сотрудник этого самого ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в начале ноября в одной из комиссионок Советского района. В разгар дня в ломбарде появился человек в балаклаве и молча передал приемщику записку с требованием отдать золото.

- Пока работник её читал, посетитель достал из пакета предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, открыто похитил 12 золотых браслетов стоимостью более 133 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в джинсах, черной куртке, черных перчатках и балаклаве передает сотруднику листок, после чего достает пистолет с глушителем, который визуально не отличить от настоящего. Пока приемщик собирал золото с витрин, налетчик выхватил стойку с браслетами и хотел было убежать, но уронил на пол свой пистолет и еще какой-то прямоугольный предмет. Подобрав своё имущество, злоумышленник спешно удалился.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», вскоре налетчика задержали. Им оказался 30-летний ранее судимый нижегородец, который раньше работал в этом ломбарде. У него было обнаружено и орудие преступления – игрушечный пистолет.

- Задержанный пояснил, что заранее подготовился к нападению: вооружился игрушкой и надел на голову балаклаву, чтобы не быть узнанным. Похищенное имущество он продал в комиссионный магазин, выручив за это 40 тысяч рублей, - пояснили в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ситуация, когда нынешние или бывшие сотрудники обворовывают работодателя, в нынешнее время, увы, не редкость. Так, недавно сотрудница нижегородского ювелирного салона собрала с витрин все украшения и сбежала, причинив ущерб на сумму 10 миллионов рублей.