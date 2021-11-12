Торпедовцы Теодор Леннстрем и Дамир Жафяров признаны лучшими игроками 10 недели КХЛ

Теодор Леннстрем и другие игроки команды в матче с "Сочи". Фото: ХК "Торпедо".

Двое хоккеистов нижегородского «Торпедо» стали лучшими игроками 10 недели Континентальной хоккейно лиги. Как сообщает пресс-служба «Торпедо», специальная комиссия определила лауреатов в четырех номинациях. В этот список попали защитник «бело-синих» Теодор Леннстрем и нападающий Дамир Жафяров.

8-й номер торпедовцев Леннстрем впервые в карьере стал лучшим игроком недели. В трех матчах он набрал 6 (3+3) очков. В среднем защитник проводил на льду 21минуту и 45 секунд. На его счету 17 бросков, два заблокированных броска. Кроме того, на нем дважды нарушили правила.

Что же касается Дамира Жафярова, то он становится лучшим уже в четвертый раз. На этой неделе нападающий заработал 7 (5+2) очков в трех прошедших играх. Спортсмен забил победные шайбы в ворота «Локомотива» и «Сочи», причем в поединке с сочинской командой он реализовал хет-трик. Интересно, что все последние матчи хоккеист завершил с положительным показателем полезности, тогда как общее его значение составляет +2.

Отмечается, что Жафяров трижды становился лучшим нападающим недели в прошлом сезоне Лиги.

Ранее сообщалось, что игрок нижегородского «Торпедо» Крис Уайдмэн стал защитником года в КХЛ.