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Происшествия11 ноября 2021 15:05

В Нижегородской области 17-летний парень попытался сжечь друга, пролившего на него пиво

Состояние пострадавшего оценивается, как стабильно тяжелое
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Школьник пытался сбежать, но злоумышленник догнал его около железнодорожных путей.

Школьник пытался сбежать, но злоумышленник догнал его около железнодорожных путей.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Очередной пример подростковой жестокости продемонстрировал юный житель Нижегородской области. 17-летний молодой человек попытался расправиться с товарищем после мелочной ссоры. За жизнь пострадавшего сейчас борются медики, а подозреваемого поместили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел 7 ноября в поселке Неклюдово Борского района. Подозреваемый и его 15-летний товарищ проводили время на улице Вокзальной за распитием алкоголя. Неожиданно школьник разлил пиво на старшего товарища и этим очень его разозлил. Возникла ссора, которая переросла в избиение обидчика. Пострадавший школьник попытался сбежать, но пьяный юноша догнал его около железнодорожных путей, оглушил, облил горючей жидкостью и поджег. Вероятно, почувствовав себя отмщенным, поджигатель скрылся с места происшествия.

Как только потерпевший пришел в себя, он сбил пламя и из последних сил позвал на помощь. Его доставили в ожоговый центр ПИМУ и госпитализировали. Состояние паренька оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи совместно с борскими полицейскими провели операцию по задержанию подозреваемого. На допросе молодой человек частично признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». С 10 ноября обвиняемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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