В Нижегородской области 17-летний парень попытался сжечь друга, пролившего на него пиво

Школьник пытался сбежать, но злоумышленник догнал его около железнодорожных путей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Очередной пример подростковой жестокости продемонстрировал юный житель Нижегородской области. 17-летний молодой человек попытался расправиться с товарищем после мелочной ссоры. За жизнь пострадавшего сейчас борются медики, а подозреваемого поместили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел 7 ноября в поселке Неклюдово Борского района. Подозреваемый и его 15-летний товарищ проводили время на улице Вокзальной за распитием алкоголя. Неожиданно школьник разлил пиво на старшего товарища и этим очень его разозлил. Возникла ссора, которая переросла в избиение обидчика. Пострадавший школьник попытался сбежать, но пьяный юноша догнал его около железнодорожных путей, оглушил, облил горючей жидкостью и поджег. Вероятно, почувствовав себя отмщенным, поджигатель скрылся с места происшествия.

Как только потерпевший пришел в себя, он сбил пламя и из последних сил позвал на помощь. Его доставили в ожоговый центр ПИМУ и госпитализировали. Состояние паренька оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи совместно с борскими полицейскими провели операцию по задержанию подозреваемого. На допросе молодой человек частично признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». С 10 ноября обвиняемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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