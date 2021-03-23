В Нижнем Новгороде школьник проткнул карандашом одноклассника

Пятиклассник проткнул живот своему однокласснику карандашом в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Обычная стычка между одноклассниками в школе № 115 в Нижнем Новгороде едва не закончилась трагедией – 11-летний школьник умудрился проткнуть своего товарища…карандашом.

- Все произошло около полудня 11 марта, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Между школьниками завязалась драка, в ходе которой один из них схватил карандаш и бросился на обидчика. На удивление этим безобидным предметом он сумел его проткнуть.

Сразу после происшествия ребенок был доставлен в травмпункт. И вовремя – у школьника оказалась колотая и тупая рана живота. А проткнувший его грифель застрял прямо в теле.

- Узнав об этой драке, мать пострадавшего ребенка сразу обратилась в полицию, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, несколько дней назад в Саратове школьной дракой заинтересовались следователи. На опубликованном в соцсетях кадрах видно, как одноклассники избивают своего товарища. ЧП случилось 15 марта в третьем классе школы №11. В момент драки учитель отсутствовал, поэтому никто детей не разнял.