Северное сияние заснял астроном-любитель в Нижегородской области

Нередко полярное сияние наблюдается в северной части Нижегородской области. Фото: Александр Пропажин

Полярное сияние, переливающееся на ночном небосводе, заметили над Чкаловским районом. Невероятные фиолетово-бирюзовые разводы смог запечатлеть нижегородец Александр Пропажин, который увлекается астрономией и отслеживает чарующие небесные явления.

- Я знал, что прогнозируют северное сияние вплоть до широты Нижнего Новгорода и уже поехал на удачу, ведь дни были пасмурными, но ночь оказалась ясной, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» Александр.

На поиски полярного сияния мужчина отправился в ночь с 30 на 31 октября, взяв с собой всё необходимое оборудование. На улице тогда была высокая влажность, но и она не смогла помешать астроному-любителю: чтобы стекло объектива не запотевало, мужчина подключил к камере специальную грелку и фотографии вышли удачными.

Оборудование для фотоснимков ночного неба. Фото: Александр Пропажин

Оказывается, что ранее нижегородцу также удавалось зафиксировать на свой фотоаппарат полярное сияние, правда, было это в Сокольском районе в ночь с 28 на 29 августа.

- В очередной раз фотографировал звёздное небо, так как в те дни ночи были ясными, без малейших загрязнений в атмосфере. На удивление не было даже засветки от деревень и посёлков, - поделился Александр Пропажин.

Когда мужчина проверял кадры, то увидел на них зеленоватое свечение над горизонтом, но значения этому не придал, лишь позже выяснив у астрофотографов, что это полярное сияние.

Небесное сияние, зафиксированное в Сокольском районе в ночь с 28 на 29 августа. Фото: Александр Пропажин

Обычно северное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы Земли. По словам метеорологов, иногда такое явление за собой и влечет проникновение холодных воздушных масс на высотах с отрицательными температурами.

- Такое красивое явление, как северное сияние, в нашей области фиксируют при интенсивных вторжениях холодного воздуха обычно в весенний период, - рассказала «КП – Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Это редкое свечение и оно преобладает в северной половине Нижегородской области, причем ночное небо зачастую окрашивается в оттенки зелёного цвета.

К слову, в южной половине области северное сияние практически не встречается, но нередко это явление наблюдается в северной части – Семёнове, Красных Баках, Воскресенском, Ветлуге, Шахунье и так далее.

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