Пешехода спасло лишь чудо: Момент ДТП с «бешеной» маршруткой в Нижнем Новгороде попал на видео

Маршрутка пробила ограждение и вылетела на тротуар, по которому шла девушка. Фото: тг-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде продолжают обсуждать резонансное ДТП, произошедшее накануне на Нижневолжской набережной. Там около 8 утра маршрутка №45 пробила ограждение и вылетела на тротуар, едва не сорвавшись вниз. Сам момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Нижний №1», видно, как ПАЗик на большой скорости выезжает с Зеленского съезда, не вписывается в поворот, пробивает ограждение и вылетает прямо на тротуар – как раз в том месте, где шла девушка. К счастью, она не растерялась и прямо перед несущимся на нее автобусом смогла отскочить в противоположную сторону. Трудно представить, что испытывает человек, когда на него несется такая махина, но совершенно точно можно сказать, что девушка-пешеход родилась в рубашке.

ПАЗик, оставив извилистые следы от колес на газоне, проехался по припаркованным прокатным самокатам и остановился у самой кромки тротуара – видимо, его задержал высокий бордюр. Страшно предположить, что было бы, если бы автобус не остановился: ведь дальше идет склон, а внизу еще один тротуар.

Как рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло на пересечении Нижневолжской набережной и улицей Широкой.

- Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - пояснили в ведомстве.

По информации МВД, в момент происшествия в салоне автобуса находились 10 человек. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Что стало причиной ДТП, пока остается неясным. Возможно, водитель маршрутки хотел проскочить на Нижневолжскую набережную, поскольку потокам машин на ней уже загорелся красный сигнал светофора, а может быть, у автобуса отказали тормоза.

К сожалению, аварии с общественным транспортом в Нижнем Новгороде не редкость. Так, 16 октября в Московском районе произошло серьезное ДТП с участием социального автобуса, маршрутки и ГАЗели. Пострадали 24 человека.