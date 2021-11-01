Маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар на Нижневолжской набережной, едва не сорвавшись вниз

Маршрутка вылетела на тротуар, пробив ограждение. Фото: тг-канал "Нижний №1"

Серьезное ДТП произошло на Нижневолжской набережной утром 1 ноября. Там около 8 утра маршрутка №45 с пассажирами вылетела с дороги на тротуар и едва не сорвалась вниз. Ролик с места происшествия выложили в соцсети проезжавшие мимо очевидцы.

На кадрах видно, что ПАЗик пробил ограждение и, оставив извилистый тормозной путь, остановился у самой кромки тротуара – видимо, его задержал высокий бордюр. Страшно предположить, что было бы, если бы автобус не остановился: ведь дальше идет склон, а внизу еще один тротуар.

Как рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло на пересечении Нижневолжской набережной и улицей Широкой.

- Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте работают сотрудники ГИБДД с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в ведомстве.

По информации МВД, в момент происшествия в салоне автобуса находились 10 человек. На настоящий момент за медицинской помощью никто не обращался.