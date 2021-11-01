«Есть зимний сад и каминный зал»: Элитный коттедж в заповедной зоне Нижнего Новгорода продают за 110 млн рублей

В доме огромный холл. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде продают элитный коттедж за 110 миллионов рублей. Дом расположен в микрорайоне Сахарный дол в заповедной зеленой зоне Щелоковского хутора. Объявление размещено на сайте «Авито».

Согласно объявлению, площадь шикарного коттеджа составляет 1300 квадратных метров, площадь участка – 12 соток.

- Коттедж фасадом смотрит в сторону парковой зоны, сразу за краем участка начинается лес. Прямо перед окнами по веткам деревьев скачут белки, - говорится в объявлении.

Коттедж расположен в зеленой заповедной зоне. Фото: Авито.

Также в описании отмечается, что дом был построен по индивидуальному проекту из высококачественных материалов. Здесь гранитная лестница, дубовый паркет, итальянские деревянные двери.

В коттедже три этажа, есть цоколь. На первом этаже полностью обставленная кухня и столовая, зона бассейна, помещение под сауну, зона барбекю с печью. Изюминкой жилища можно назвать зимний сад и каминный зал с витражными окнами и дровяным камином, украшенным керамическими изразцами авторской работы. Также здесь есть комната релаксации, гостевая комната, комната охраны и туалет.

Изюминка коттеджа - каминный зал и витражное остекление. Фото: Авито.

На втором этаже огромный холл, кабинет с библиотекой, две спальни, гардеробная и ванные комнаты. Из спален можно попасть прямиком на открытую террасу.

В доме несколько санузлов. Фото: Авито.

На третьем этаже располагается три спальни с ванными комнатами, большой холл, балкон, мини-кухня. В цоколе находятся технические и бытовые помещения. Также есть огромный гараж на 3-4 машины, система видеонаблюдения.

Вся отделка из дорогих натуральных материалов. Фото: Авито.

Как говорится в объявлении, коттедж хозяева строили для себя, но вынуждены продавать его из-за переезда. Дом готов на 90%.

Здесь есть свой бассейн. Фото: Авито.

Напомним, за последний год цены на жилье на вторичном рынке в Нижнем Новгороде выросли на 64%. Стоимость квадратного метра на «вторичке» по итогам третьего квартала 2021 года составляет 108 462 рублей – такие данные приводит Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.