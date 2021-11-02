16-летний подросток погиб под колёсами поезда в Нижегородской области, спасая бездомную собаку

Трагедия произошла в Перевозском районе 30 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной вечер в компании друзей из небольшого нижегородского посёлка Ревезень 30 октября обернулся ужасной трагедией. Под колёса несущегося поезда на железнодорожном переезде попал 16-летний Евгений (имя изменено – прим.). Как выяснилось, юноша пытался спасти бродячую собаку.

- Подросток переходил через двухпутный железнодорожный переезд, пропустил поезд, шедший по первому пути, и не заметил поезд, следовавший по второму пути, - рассказали в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Машинист грузового поезда, следовавшего из Сергача в Арзамас, подал очень громкий гудок и применил экстренное торможение, но, к сожалению, расстояние было недостаточным, и трагедии избежать не удалось.

В социальных сетях тут же разгорелись обычные обсуждения о том, что подросток наверняка переходил пути в наушниках и капюшоне, из-за чего и не заметил поезд, но на деле всё оказалось совершенно иначе.

Оказалось, что местные подростки частенько ходили гулять к железнодорожным путям, так как заняться в округе особо нечем. В тот злополучный вечер ребята залезли на мост, и пошли по рельсам, через какое-то время они увидели приближающийся поезд и отошли с его пути.

- Мы все отошли ближе к лесу, Женя тоже был с нами, но ещё один мальчик остался с другой стороны. Также к нам успела прибиться рыжая собака, и вот она выбежала на пути, хотя поезд уже был очень близко. Мы только услышали, как наш друг кричит: «Эй, собака, ты куда пошла?», а Женя тут же бросился к ней, - рассказала «КП – Нижний Новгород» знакомая погибшего.

Мальчику удалось спасти собаку от первого поезда, он удержал её руками рядом с собой, а потом и вовсе прогнал, но сам остался стоять у злосчастных путей и даже попятился назад, совсем не слыша и не видя второй поезд, ехавший сзади.

- Мы ему стали кричать: «Отойди, отойди!». Он повернулся, а поезд был уже на повороте, совсем рядом. Он заметался между рельсами, и его зацепило. Мы потом только ноги видели его, - поделилась с «Комсомолкой» подруга юноши.

Друзья и знакомые Жени рассказывают, что мальчик он был очень хороший и отзывчивый, это доказывает и его последний поступок – помощь беззащитному животному.

В настоящее время следователями по этому делу проводится проверка, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Нижегородцам напоминают о том, что железная дорога – зона повышенной опасности, не стоит оставлять детей без присмотра на вокзалах, станциях или платформах. Если же вы увидели несовершеннолетнего, не соблюдающего правила нахождения на железной дороге, обратите на это внимание и напомните ему о безопасности.

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