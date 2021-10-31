В Нижегородской области 16-летнего подростка насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошел вчера вечером в Перевозском районе, 30 октября. 16-летний подросток переходил через двухпутный железнодорожный переезд – он пропустил поезд на 1 пути и не заметил второй, шедший по 2 пути. Машинист, увидев человека на ж/д путях, экстренно затормозил, однако трагедии избежать не удалось.

- Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о правилах безопасности на железнодорожном транспорте: если вы увидели несовершеннолетнего, не соблюдающего правила нахождения на железной дороге, обратите на это внимание и напомните ему о безопасности.

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