«Я надеюсь, что они продолжат карьеру»: Первый тренер сестер Авериных оценила выступление девушек на чемпионате мира

На прошедших соревнованиях Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшие выходные стали на редкость удачными для всех любителей художественной гимнастики – нижегородская спортсменка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира. В личном многоборье она показала наилучший результат, набрав 108,400 баллов. Благодаря такому результату нижегородка побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на мировых первенствах.

- Непревзойденные результаты Дина начала показывать с первых же упражнений – за выступление с обручем она получила 28,000 баллов, затем 28,250 баллов она набрала за выступление с мячом, - отмечают эксперты. - Уже по итогу первой половины Дина опережала соперниц более, чем на четыре балла. Всего же по итогам этого многоборья гимнастка набрала 108,400 баллов.

Лишь немногим ей уступила ее сестра Арина, набравшая 103,200 баллов и занявшая третье место по итогам многоборья. Между сестрами расположилась белорусская гимнастка Алина Горносько.

- Достижение Дины Авериной войдет в историю российского и мирового спорта. Это прекрасный пример силы человеческого духа, способного не только на максимум использовать внутренние ресурсы, но и преодолевать внешние обстоятельства. Дина и Арина - гордость Нижегородской области и образец для всех наших спортсменов. Все моменты, связанные с судейством, не сломили их и не лишили стремления к новым победам, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пожалуй, сильнее всего за Дину и Арину болели как раз в родной Нижегородской области – родственники, друзья, бывшие тренеры. Все они с замиранием сердца следили за выступлением девушек.

- Конечно, все это нелегко давалось, но это потрясающий результат – получить пять медалей с чемпионата мира! Дина только в одном виде – в ленте – стала второй, все остальное она выиграла. И самое главное – стала абсолютной чемпионкой мира, - радуется за чемпионку ее первый тренер Лариса Белова. - Конечно, мне бы хотелось, чтобы они продолжили карьеру, но решение будет за ними. Для них, мне кажется, это стало продолжением Олимпийских игр, поэтому не волноваться было невозможно. Но девочки поехали с хорошим настроением, были хорошо подготовлены и показали отличные результаты. Я очень довольна их выступлением.

Впереди у девочек небольшая передышка – им предстоит двухнедельный отдых. После чего они и будут принимать решение о продолжении карьеры.

- Прямо из Японии 2 ноября они отправятся отдыхать в Арабские Эмираты всей командой, - рассказывает тренер. – Вернутся они 11 или 12 ноября. А дальше уже решение за ними – продолжить дальше или закончить свою карьеру. Но я надеюсь, что они продолжат дальше – и энергии, и сил у них достаточно, чтобы доказать всему миру, что они сильнейшие.

Ранее этим летом Дина Аверина получила «серебро» на Олимпиаде в Токио, набрав 107,650 баллов. Девушка блистательно выступала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Несколько раз российские тренеры подавали протест, однако почти все они были отклонены. Ее сестра Арина получила четвертое место в соревнованиях, набрав 102,100 балла. Победительницей Олимпийских игр стала представительница Израиля Линой Ашрам, набравшая 107, 800 баллов.

Сразу после выступления в Токио девушка заявила о завершении карьеры. Однако потом это решение она поставила «на паузу». Сейчас вся страна с нетерпением ожидает, что она решит по поводу своей будущей карьеры.

КОНКРЕТНО

Сколько баллов набрала Дина Аверина в личном многоборье чемпионата мира?

- За упражнение с обручем – 28,000

- За упражнение с мячом – 28,250

- За упражнение с булавами – 28,700

- За упражнение с лентой – 23,450