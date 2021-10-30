Диана Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сегодгня, 30 октября, Дина Аверина в 18-й раз стала чемпионкой мира. Она побила мировой рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей, которая 17 раз завоевывала медали мирового первенства.

- Достижение Дины Авериной войдет в историю российского и мирового спорта. Это прекрасный пример силы человеческого духа, способного не только на максимум использовать внутренние ресурсы, но и преодолевать внешние обстоятельства. Дина и Арина - гордость Нижегородской области и образец для всех наших спортсменов. Все моменты, связанные с судейством, не сломили их и не лишили стремления к новым победам, - отметил Глеб Никитин.

Он также добавил, что увидеть такой результат 30 октября было символично – именно сегодня в России отмечается День тренера.

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