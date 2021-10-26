«Мы не можем пропустить вас внутрь»: ТЦ Нижнего Новгорода работают по QR-кодам, а в продуктовых нужна лишь маска

С 25 октября по 7 ноября объявлены «нерабочими днями» в Нижнем Новгороде, в связи с чем многие организации приостановили свою деятельность. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С 25 октября по 7 ноября объявлены «нерабочими днями» в Нижнем Новгороде, в связи с чем многие организации приостановили свою деятельность, а массовые мероприятия были отменены. Ограничения не коснулись только аптек, салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность, а также магазинов продовольственных и реализующих продажу товаров первой необходимости. Для досуга нижегородцам остались доступны прогулки на улице, а также посещение зоопарков и музеев на открытом воздухе.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» прогулялся по городу и проверил, как организована работа в ТЦ и куда можно попасть без мультипассов и QR-кодов.

У входа в ТЦ собралась небольшая очередь, поскольку внутрь пускают ограниченное количество людей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Толпы людей на улицах и работа продуктовых в обычном режиме

Выходя из дома на улицу и замечая толпы снующих прохожих, я задумываюсь о том, что по идее в «нерабочие дни» на улицах города должно быть меньше людей, так как всем рекомендовано соблюдать самоизоляцию. И всё же жизнь идет своим чередом, и многие продолжают работать в штатном режиме, без перевода на дистант и без возможности приостановить свою деятельность.

Однако изменения в правилах посещения торговых центров и магазинов, кажется, не на шутку тревожили нижегородцев, поэтому многие предпочли затариваться продуктами у уличных торговцев. Так, в одном из дворов Сормовского района пенсионеры из близлежащих домов выстроились в очередь у машины с молочной продукцией, однако все были в масках и не толпились.

Очередь к продавцу молочной продукции. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Дальше вдоль дороги фактически вряд стоят сразу несколько крупных сетевых продовольственных магазинов, все они открыты на законных основаниях и народ туда пускают без предъявления кодов, но обслуживают обязательно с маской на лице и никак иначе. К большому удивлению, людей внутри продуктовых магазинов намного больше, чем в обычное время в будни, и на кассе даже приходится постоять в очереди.

Работа на самовывоз и доставку

С улицы Культуры «Комсомолка» решает двигаться прямо в центр Сормова, чтобы узнать, а как же обстоят дела в больших торговых центрах. По пути к нужному месту на глаза корреспонденту попадаются небольшие торговые точки, которые явно работать не должны, например, магазинчик с обувью и шапками, дверь туда широко открыта, а продавцы, не смущаясь, снуют в помещении.

Открыты и булочные, туда можно зайти без кодов, но посетителям сразу же напоминают надеть маску. В книжных магазинах остались лишь сотрудники, которые работают на самовывоз и доставку. При мне туда приходит девушка, стучит в дверь, и к ней выходит сотрудница магазина, после чего вновь удаляется - за заказом.

Для того, чтобы зайти в ТЦ, нужен QR-код и документ

А вот торговые центры лишились большинства посетителей, так как внутрь попасть можно только предъявив QR-код с документом, удостоверяющим личность, либо по мультипассу. На входе в «Сормовские зори» висят таблички и установлены стенды, где нижегородцев сразу предупреждают об ограничениях.

Объявление о пропуске в ТЦ по QR-коду и документу. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

«Для посещения универмага мы проверим ваш QR-код и документ», - гласит объявление. Многие, увидев его, сразу же разворачиваются, даже не заходя внутрь, а иммунизированные проходят дальше, где их встречает охранник, предупреждающий о пропуске по QR-кодам. В самом фойе ТЦ стоит пропускной пункт со специальным устройством, сканирующим код. За всем процессом также следят двое охранников - они же проверяют паспорта, которые посетители кроме кодов должны предъявлять на входе.

За всем процессом также следят двое охранников - они же проверяют паспорта. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На каком основании охранники ТЦ получили право требовать эти документы, пока непонятно, но за разъяснением этого момента «Комсомолка» обратилась в правительство Нижегородской области. На момент публикации ответ не поступил. Согласно законодательству, проверять документы, удостоверяющие личность, могут только должностные уполномоченные лица.

В самом фойе ТЦ стоит пропускной пункт со специальным устройством, сканирующим код. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прямо перед «Комсомолкой» к сотруднику ТЦ подходит женщина сканирует код и уже думает проходить дальше, но её останавливают.

- Покажите свой паспорт или любой другой документ, удостоверяющий вашу личность, - просит охранник.

- Да я и не взяла его, наверное, - сетует нижегородка, роясь в собственной сумке.

- Тогда мы не можем пропустить вас внутрь, - с сожалением произносит мужчина.

На каком основании охранники ТЦ получили право требовать эти документы, пока непонятно. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Покидая ТЦ, замечаю, что у его входа уже собралась небольшая очередь, поскольку внутрь пускают ограниченное количество людей.

После этого «Комсомолка» отправляется в «Золотую милю», чтобы проверить слухи о том, что в продуктовые магазины, расположенные в торговых центрах, без кода не попасть. На деле всё выходит иначе, никаких препятствий на входе в продуктовый магазин не возникает, однако все проходы в другие помещения торгового центра перекрыты, и попасть туда можно через пропускной пункт, где также необходимо показать QR-код и документ.

В продуктовые магазины, расположенные в торговых центрах, пускают без кодов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кафе и кинотеатры закрыты

Напоследок корреспондент отправляется в кафе и другие заведения общепита. Те несколько заведений, которые мы обошли, были закрыты для посетителей, работая только на доставку и на вынос. Расположенный неподалеку кинотеатр тоже оказался закрыт, что подтверждает объявление на его дверях: «КРЦ «Сормовский» временно приостанавливает свою работу с 25.10.2021 до 07.11.2021 (включительно)».

Расположенный неподалеку кинотеатр тоже оказался закрыт. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В целом, атмосферу локдауна на улицах Нижнего Новгорода заметить сложно, но то тут, то там закрытые торговые точки, кафе и развлекательные учреждения явно дают понять, что пандемия по-настоящему смогла разделить жизнь на «до» и «после». И как бы людям не хотелось уже забыть о коронавирусе и вернуться к привычной жизни, но остановить болезнь пока не получается, поэтому приходится привыкать всё к новым и новым ограничениям.

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