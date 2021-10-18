«Мужское государство» признали экстремистской организацией на заседании 18 октября. Фото: Мария СОРОКИНА

Межрегиональное объединение «Мужское государство» признано экстремистской организацией. Такое решение вынес Нижегородский областной суд на заседании 18 октября, передает корреспондент «КП – Нижний Новгород».

С иском в суд обратилась прокуратура Нижнего Новгорода. Заявление поступило 1 октября, а уже спустя четыре дня дело было зарегистрировано.

- «Мужское государство» является незарегистрированной организацией, деятельность которой осуществляется в телеграм-канале в сети Интернет. Основной ее задачей является травля людей по расовому признаку. На основании выше изложенного считаю, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме Прошу признать объединение «Мужское государство» экстремистским, - сказал прокурор Роман Яшин, обращаясь к судье во время заседания.

Ответчиками по делу выступают основатели организации Игорь Носов, Дмитрий Губанов и Владислав Поздняков. Ни один из них на заседание не явился, их интересы представлял адвокат Дзамболат Габараев. После оглашения приговора он заявил, что происходящий суд – это «процесс, в котором права ответчиков не учитываются вовсе».

- Это процесс, в котором ни одно из заявленных ходатайств не было не только удовлетворено, но и подвергнуто анализу со стороны суда. Очевидно, что вы, Ваша честь, отлично справились бы и без присутствия ответчика, - сказал Дзамболат Габараев.

Также он пытался апеллировать к «официальной позиции главы государства» о том, что в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, национальности, религиозным признакам.

Организация «Мужское государство» было создано в 2016 году и прославилось скандалами, связанными с дискриминацией женщин. Сначала это были просто ролики на грани фола, однако в период чемпионат мира по футболу участники организации начали настоящую травлю русских девушек, «вешающихся на иностранных болельщиков». Этот флешмоб в 2018 году сделало «Мужское государство» самым популярным антиженским сообществом в интернете.

К тому времени сам основатель организации 27-летний Владислав Поздняков в России практически не появлялся – все свое время он проводил в путешествиях по Европе. Вот и сейчас, когда в суде решалась его дальнейшая судьба, он отсутствовал в стране. Где он скрывается, не знает даже его защитник.

- Я не могу сказать, я сам не знаю, где он находится, - ответил Дзамболат Габараев на вопрос судьи о месте нахождении Позднякова.

Выслушав стороны, судья удалилась в совещательную комнату, после чего вернулась в зал суда и вынесла приговор: организацию «Мужское государство» признать экстремистской и запретить ее деятельность на территории России.

Адвокат обвиняемых Дзамболат Габараев заявил, что его подзащитные будут обжаловать приговор.

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