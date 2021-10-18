В память о традициях: В Павлове объяснили, зачем установили возле ЗАГСа напугавшую горожан скульптуру. ФОТО: Александр Тягин.

Самым известным памятником в России за последние годы несомненно считается воронежская Аленка. Установленная в честь основательницы села Новая Аленовка, эта скульптура стала настоящим символом современной арт-безвкусицы. Однако на днях у нее появился серьезный конкурент – скульптура молодоженов возле здания местного ЗАГСа в Павловском районе Нижегородской области.

- Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище, - одной из первых пожаловалась на скульптуру местная жительница Александра Поздышева.

Как оказалось, новый памятник стоит на этом месте с июля 2021 года. Именно тогда на набережной возле ЗАГСа проводили благоустройство и решили установить новый арт-объект. За помощью подрядчики обратились к местному кузнецу, который и создал этот шедевр. Как говорится, и дешево – и сердито. С тех пор горожане стараются обходить это место стороной.

- Я давно по этой скульптуре вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял, но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули, - признался местный житель Максим Русов.

Однако в местной администрации ничего особенно страшного в скульптуре не заметили. И всерьез недоумевают, из-за чего поднялась вся эта шумиха в интернете.

- Неожиданная активность в соцсетях по поводу малой архитектурной формы у ЗАГСА вызывает искреннее недоумение, - признался в интервью «Комсомолке» начальник управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Павловского муниципального округа Андрей Ермолаев - Летом 2021 года при приемке объекта и в течение нескольких месяцев не было ни одного нарекания. А вот в октябре вдруг молодожены вызвали у некоторых вопросы. Конечно, художника, архитектора, кузнеца, да любого творческого человека может обидеть каждый. А, если удается заработать себе лайки в соцсетях, тогда вообще круто. Однако должен сказать, что пары, которые приезжают на регистрацию в ЗАГС, их гости да и просто горожане с удовольствием фотографируются и воспринимают этот объект как дань уважения ремеслу, которое развивается в Павлове.

Стоит отметить, что Павлово действительно славится своим кузнечным делом. Веками это ремесло передавалось из поколения в поколение.

- Наш город – это город кузнецов и создание малой архитектурной формы местными умельцами в кузнечной технике, по традиционным технологиям, которые проверены веками,– это логично, - уверен Андрей Ермолаев. - В этой работе отражены все техники, которыми владеют мастера ковки. Надо понимать, что при помощи молота и наковальни не предполагается выполнение ювелирных работ.

Как пояснили в местной администрации, эта фигура изготавливалась методом горячей ковки и чеканки.

- Для изготовления, прежде всего, возводится каркас, чтобы придать форму и пропорции, - объясняют мастера. - Далее «обшивается» листовым металлом, отфактуренным и выколоченным для придания определённой формы. Отдельно выполняются другие детали скульптуры - кисти рук, части лица…Потом они собираются при помощи сварки. И финальный этап - зачистка и покраска.

Сам автор нашумевшего памятника тем временем отдыхает вместе с семьей за границей. И даже не догадывается о неожиданно свалившейся на него славе.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Щитов, скульптор, член Московского Союза художников:

- У меня неоднозначное отношение к этому памятнику. Лично мне не нравится. Но ту же Аленку так распиарили, что продали с аукциона как памятник современного искусства. Вот и эту скульптуру, если распиарят, тоже могут продать с аукциона. С точки зрения архитектурно-монументальной пластики даже сочетание этой решетки и стилистики этой скульптуры попахивает безвкусицей. В каком-то другом контексте – например, в музее современного искусства, эта скульптура, может, и будет работать. Там она будет иначе смотреться. Но в данном контексте она выглядит несуразно.