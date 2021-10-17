«Воронежскую Аленку переплюнули»: в Павлове раскритиковали скульптуру молодожёнам, установленную у ЗАГСа

Автор скульптуры пока неизвестен. Фото: Александр Тягин. Источник: Подслушано в Павлове.

Жители Павлова в Нижегородской области раскритиковали необычную скульптуру молодоженам, установленную у дворца бракосочетания на улице Кирова. Люди пришли в ужас от того, что в городе художников и мастеров мог появиться памятник так похожий на печально известную «Алёнку» из Воронежа. Фотографиями пугающего монумента очевидцы поделились в социальных сетях.

Местные жители рассказали, что обходят эту скульптуру стороной уже несколько месяцев. Фото: Александр Тягин. Источник: Подслушано в Павлове.

Местные жители рассказали, что обходят эту скульптуру стороной уже несколько месяцев, а некоторые и вовсе пытались связаться с администрацией, чтобы убрать арт-объект с улицы, но достучаться до чиновников не смогли.

- Я давно по ним («молодожёнам») вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял, но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему они даже воронежскую Аленку переплюнули, - рассказал местный житель Максим Русов.

Павловчане пытались связаться с администрацией, чтобы убрать арт-объект с улицы. Фото: Александр Тягин. Источник: Подслушано в Павлове.

Тем временем интернет-пользователи сошлись во мнении, что такую работу могли сделать пятиклассники на уроках труда, но никак не настоящий и профессиональный скульптор.

- Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище, - описала скульптуру Александра Поздышева.

- Идея-то хорошая, а итог - страх Божий, - подчеркнула местная жительница Татьяна Красавина.

Однако среди павловчан нашлись и те люди, кто отнеслись к этой новости с юмором.

- По задумке автора так выглядит начало семейной жизни (у ЗАГСа же). Немного неуклюже, не смело... есть, в общем, над чем работать в отношениях. А затем из гадких утят, скажем так, к серебряной свадьбе, появятся прекрасные лебеди! – шутливо объяснил Роман Тарабарин.

Скульптура молодоженам стоит у дворца бракосочетания на улице Кирова. Фото: Александр Тягин. Источник: Подслушано в Павлове.

Среди ошибок автора скульптуры, который пока так и остался неизвестным, люди отметили слишком сильно выделенные глаза, из-за чего у молодожёнов вышел демонический взгляд. Пристальное внимание было обращено и на одежду невесты и жениха, ведь вместо аккуратных складок на костюмах у пары возникли «бронированные корсеты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года

Правда, сейчас его демонтировали (подробно)

Человек без лица: на Алтае нашли жуткий памятник

О необычной находке рассказали путешественники (подробно)

В Петербурге появился пугающий памятник зубной боли

На его создание ушло 403 человеческих зуба (подробно)