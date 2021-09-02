Филиал МГУ открылся в Сарове 1 сентября 2021 года. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова открылся в Сарове 1 сентября 2021 года. В торжественной церемонии открытия принял участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщает пресс-служба Российского Федерального Ядерного центра-ВНИИ экспериментальной физики.

- Филиал МГУ в Сарове – это центр, это ядро, вокруг которого будет развиваться огромное количество компетенций, - отметил Алексей Лихачев. - Без сомнения, это теоретическая физика, физика заряженных частиц, физика высоких плотностей энергии, лазерная физика. Это всё, что связано с математическими вычислениями и суперкомпьютерами, и многое другое. Мы хотим, чтобы руководителями научных программ и проектов здесь были люди, которые зарекомендовали себя на мировом уровне. И чтобы студенты, выбирая ту или иную специализацию, всегда имели амбицию планетарного масштаба.

В этом году в магистратуру «МГУ Саров» поступили 50 человек, конкурс составлял более двух человек на место. Все поступившие – выпускники бакалавриатов крупнейших технических вузов из разных городов России.

Кампус филиала расположен на территории Технопарка «Саров». Здесь есть конференц-зал, зона коворкинга, научные лаборатории, библиотека, кафе, авто- и велопарковка. Проживать студенты будут в просторных двухэтажных таунхаусах, а преподавательский состав – в гостинице.

В будущем филиал планирует проводить обучение иностранных студентов, в том числе по программе обмена.