Известная зоозащитница, спасшая с улиц более 60 кошек и 7 собак, скончалась от тяжелой болезни в Нижнем Новгороде

Женщины не стало 14 октября в Покров Пресвятой Богородицы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Известная зоозащитница Тамара Фёдровна, которая последние шесть лет своей жизни посвятила спасению бездомных животных, скончалась 14 октября от тяжелой болезни в Нижнем Новгороде. Трагичное известие появилось накануне в социальных сетях.

- Последние две недели Тамара Фёдоровна кушала плохо, ей установили стенты для жидкого питания, её готовили к операции. С ней и днём и ночью были сиделки и соседка Оля. Тамара Фёдоровна устала уже бороться, она мучилась и хотела тихо уйти, - написали знакомые нижегородки.

Корреспондент «Комсомолки» лично встречался с Тамарой Фёдоровной в конце весны текущего года, чтобы узнать историю зоозащитницы, а также понять, почему она была готова пожертвовать своей жизнью ради бездомышей.

Как тогда выяснилось, нижегородка спасала животных прямо с улицы и забирала их к себе домой в трёхкомнатную квартиру. Для питомцев она оборудовала отдельную комнату, а в тамбуре заместила будки для собак. В начале мнения соседей на этот счёт были разные, но потом они смирились. Помещение также приходили проверять целые комиссии, но проблем не находили – везде чисто, животные привитые.

Новые хозяева кошек и собак часто присылали Тамаре Фёдоровне фотографии счастливых питомцев. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В 2020 году Тамару Фёдоровну настигла болезнь, врачи обнаружили у женщины рак 4 степени.

- Я, получается, спасла животных ценой своей жизни, - горько подметила тогда в разговоре с «Комсомолкой!» пенсионерка.

С тех пор в интернете стали всё активнее появляться объявления о том, что кошки и собаки Тамары Фёдоровны ищут новый дом. Люди стали откликаться на просьбы о помощи и вскоре разобрали у женщины более 30 кошек и три собаки.

В конце мая у Тамры Фёдоровны дома оставалось 11 кошек и 4 собаки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В конце мая у Тамры Фёдоровны дома оставалось 11 кошек и 4 собаки, многим из них успели найти хороший дом, но несколько кошечек в добрые руки пристроить так и не удалось.

- Если кто-то готов взять в семью, напишите или позвоните. Им очень нужен свой дом, - попросили знакомые Тамары Фёдоровны.

В настоящее время кошек отправили на временную передержку, но если вы ищете себе нового друга и хотите оказать помощь оставшимся животным, то звоните по номеру 8(987)552-77-30.

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