«Спасла животных ценой своей жизни»: Нижегородская зоозащитница из-за болезни вынуждена раздавать любимых питомцев

Сейчас дома у женщины находится 11 кошек и 4 собаки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Этой зимой мы уже рассказывали о нижегородской зоозащитнице Тамаре Фёдоровне, которой из-за тяжелой болезни срочно потребовалось пристроить в добрые руки около 47 кошек и семи собак, спасённых с улиц. После нашей публикации многие пушистики действительно обрели новый дом. Однако некоторые из них все еще ждут добрые ручки. На днях «Комсомолка» встретилась с героиней этой истории и выяснила, как она стала зоозащитницей и почему готова пожертвовать своей жизнью ради бездомышей.

А на этих фото питомцы уже нашли себе новый дом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жизнь разделилась на до и после.

До 2015 года Тамара Федоровна жила, как все. У неё была любимая работа – она была руководителем предприятия, а также любящая семья и близкие друзья, а из живности дома только собака породы боксёр и две кошечки.

Однако вскоре женщина узнала, что заболела и стала всеми силами бороться с недугом. Пойти на поправку Тамара Фёдоровне удалось, но словно в плату за выздоровление у нижегородки началась сильная депрессия.

Бездомным животным пенсионерка помогает уже шесть лет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Я ничего не хотела. Если я раньше и слышала о депрессиях, то думала, что это удел каких-то бездельников, а тут я вдруг потеряла весь смысл жизни, и ничего вокруг не имело никакого значения, - вспоминает пенсионерка.

В то время Тамара Фёдоровна лечилась на дневном стационаре в больнице Ленинского района и однажды вечером, возвращаясь домой, она заметила живущих под трубами собак. Внутри женщины будто что-то щёлкнуло, когда ей навстречу вылезли маленькие комочки счастья – щенята. Забыть про этих собак старушка уже не могла, она ежедневно носила им по ведру еды и вскоре принялась стерилизовать сук.

Собаки спокойные и дружелюбные. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Я вдруг поняла, что у нас есть проблема бездомных животных, и с этим нужно что-то делать, - поделилась нижегородка.

И после этого жизнь Тамара Фёдоровны разделилась на до и после. Среди ее знакомых стало появляться все больше людей, радеющих за спасения несчастных животных.

А эта кошечка Лиза даже на секунду не отходит от Тамары Фёдоровны. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Приют вместо живодерни: выигранное в суде дело.

Однажды зоозащитники рассказали Тамара Фёдоровне ужасную новость – на Бурнаковке обнаружилась живодёрня, где изо дня в день умирают без еды и воды десятки собак, и помочь бедным животным никак нельзя, туда попросту не пускают.

- Естественно, я стала поднимать эту тему. Везде обращаться и говорить, что нужно закрывать это место, ведь там убивают животных, хотя делают вид, что просто стерилизуют и выпускают обратно на улицы, - рассказывает женщина.

Затем на это «предприятие» было подано в суд и начались длительные процессуальные разбирательства. Тамара Фёдоровна была главным лицом со стороны обвинения, потому что на её руках оказалось множество улик о том, что там всё не так, как представляют.

Для кошек оборудована отдельная комната. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сначала основными уликами был произошедший на этой живодерне пожар, а затем завоз туда большой партии препарата для усыпления. Однако вскоре зоозащитница получила флешку с неопровержимым компроматом, которую ей принес один из раскаявшихся «сотрудников» живодёрни. Непонятно, то ли мужчина действительно осознал весь ужас творящегося в том месте, то ли испугался своей причастности к делу и правосудия, но материалы Тамаре Фёдоровне всё-таки отдал.

Все материалы и доказательства были представлены в суд, после чего дело было выиграно, и началась масштабная операция по спасению бедных животных.

Эта история оказалась с очень счастливым концом. Во-первых,собак с бывшей живодёрни выхаживали и пристраивали в приюты или сразу находили новые семьи. А во-вторых, позже на территории Бурнаковки заработал настоящий приют для животных, который открыл бизнесмен Владимир Гройсман.

На прогулку собаки выходят большой дружной компанией. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Также многих животных Татьяна Фёдоровна забирала к себе домой в трёхкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде. Для питомцев там оборудована отдельная комната, а в тамбуре есть будки для собак. В начале мнения соседей на этот счёт были разные, кто-то негативно относился, да и жалобы писали, если честно.

- Комиссии приходили, но на площадке у меня чистота, собаки все с паспортами, все привитые, ну и вопросы не возникали, - припоминает Татьяна Фёдоровна. – Потом как-то люди смирились.

Спасённые из монастыря кошки.

В 2019 году Тамара Фёдоровна отправилась с паломниками в монастырь в Темниковском районе и увидела то, чего не хотела бы.

- Там люди из соседних деревень и районов привозили своих кошек и бросали, - печально вспоминает нижегородка. – А кошек там много было, и мне там рассказали, что когда осень наступает, их всех вылавливают и отвозят в мешках в лес.

Зоозащитница, конечно, от таких новостей осталась в шоке, да и как иначе, когда видишь, как по территории монастыря ходят десятки голодных кошек, а многие из них ещё и беременные. Такое безответственное и безразличное отношение к братьям нашим меньшим глубоко задело Тамару Фёдоровну.

Хвостатые больше не хотят жить на улице, им нужен хороший дом. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Когда я пошла на службу, мне уже было не до молитв, - делится воспоминаниями пенсионерка. – Я ушла из храма и пошла кормить кошек, которые вереницей следовали за мной. Они будто чувствовали, что приехала их спасительница.

На следующий день Тамара Фёдоровна собиралась забрать с собой домой хотя бы беременных кошечек, специально для этого женщина нашла коробки, однако её планы мгновенно были разрушены.

Одна из пассажирок автобуса была очень недовольна тем, что Тамара Фёдоровна собирается взять с собой животных и буквально устроила скандал, чтобы не допустить этого.

- И потом я шла и рыдала, потому что мне пришлось идти и выпускать их обратно, - с горечью делится пенсионерка. - А в голове у меня мысли «А что с ними станет?», «А где они будут рожать?».

Практически у всех питомцев Тамары Фёдоровны нелегкая судьба. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вернувшись в Нижний Новгород, Тамара Федоровна в первую очередь связалась с ветеринарной клиникой, которая находится недалеко от монастыря. Женщина объяснила сложившуюся ситуацию и попросила помочь.

- Я им сказала, что всё оплачу, лишь бы они съездили и хотя бы забрали беременных кошек, - отметила пенсионерка.

Люди попались хорошие и почти сразу выехали на место, они забрали нескольких кошечек с территории монастыря, принялись их лечить.

- Потом я нашла машину, клетки взяла с собой, переноски и сначала заехала в монастырь и забрала тех, кого увидела и смогла поймать. Затем уже забрала кошек из клиники, всего в Нижний я привезла 12 кошек и 6 котят, - рассказывает Тамара Федоровна. – И вот с тех пор я стала заниматься не только собаками, но и кошками.

Кстати, чтобы хоть как-то помочь монастырю Тамара Фёдоровна решила распечатать и послать туда листовки с обращениями к прихожанам, чтобы они не бросали здесь своих питомцев на погибель.

Чтобы накормить такую ораву требуется много мяса. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Я хотела помочь, как-то решить эту проблему, но настоятель отказал в развешивании этих листовок, - вспоминает пенсионерка. – И получается, что один грех – эти принесли и бросили, другой грех – настоятель не решился воспитывать этих людей, подкидывающих своих животных.

Проблема подкидывания животных распространена во всех монастырях, правда, отношение к ней везде разное. В случаи Тамары Фёдоровны настоятелю было проще вывезти кошек в лес, а некоторые, наоборот, обустраивают на территории монастырей приюты и помогают устроить животных в хорошие семьи.

Кошки нуждаются в заботливом хозяине. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С абсолютно разным отношением к проблеме бездомных отношений Тамара Фёдоровна сталкивалась ещё не раз. Так, в 2018 году женщина пошла в церковь на исповедь, где случившееся полностью выбило её из сил.

- Я тогда сказала: «Батюшка, у меня вот такая проблема, что я насобирала очень много животных, и мне уже очень тяжело». А он мне и говорит: «Я даю тебе два дня, чтобы ты их усыпила», - с ужасом вспоминает пенсионерка.

Тогда у неё буквально опустились руки, но она решила созвониться с руководителем ООО «Зоозащита-НН» Владимиром Гройсманом и поговорить о произошедшем. В ответ она услышала фразу: «Тамара Федоровна, да не к тем вы священникам ходите», после чего ей дали контакты для связи с другим священнослужителем. И как раз его подход оказался другим, он с пониманием и всей душой отнесся к проблеме женщины и буквально вдохнул в неё новые силы.

Каждый питомец требует к себе ласки и внимания. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

«Я совсем не понимаю тех людей, кто бросает своих животных».

В летний сезон зоозащитница Тамара Фёдоровна столкнулась с проблемой «дачных» животных, когда люди на лето привозят питомцев в сады и в зиму оставляют на смерть или жизнь впроголодь.

- И ведь кошки все эти плодятся, а котята у них вырастают дикими, - подчеркнула пенсионерка. – Я их, конечно, вылавливала, стерилизовала и старалась пристроить, но я одна, а их много.

И вот летом 2020 года пенсионерка почувствовала себя совсем плохо, здоровье, казалось, её подводило. Тогда Тамара Фёдоровна прошла обследование, но врачи ничего не обнаружили, и только в конце октября выяснилось, что у женщины рак 4 степени.

- Я, получается, спасла животных ценой своей жизни, - горько подмечает пенсионерка.

Тогда в трудную минуту на помощь нижегородке пришли её знакомые. Они стали размещать в интернете объявления о том, что кошки и собаки ищут новый дом.

- Люди как-то откликнулись и забрали у меня 30 с лишним кошек и три собаки, - отмечает нижегородка. - А сейчас у меня какое-то затишье, остались 11 кошек и ещё 4 собаки.

Записная книжка, в которой хранятся номера новых хозяев. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В настоящее время Тамара Фёдоровна не теряет надежды на то, что оставшиеся питомцы найдут себе любящих и добрых хозяев.А тех животных, кто уже обрел новый дом, пенсионерка постоянно проверяет – у женщины есть записная книжка со всеми номерами и именами хозяев.

- Я устала и совсем не понимаю этих людей, кто бросает своих животных, - рассказывает пенсионерка. - Конечно, эта проблема глобальная. С людьми нужно что-то делать, нужно воспитывать с самого детства, чтобы потом люди не оставляли где-то на улице своих питомцев.

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