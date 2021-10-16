Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 октября 2021 года: нижегородцы теперь смогут прививаться от коронавируса по выходным Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным на 01:00 16 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 179 105 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 695 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 162 255 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 520 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 177 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 16 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 777) и г. Бор (9 069), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (344) и Спасском районах (354). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 505), за прошедшие сутки там выявили 17 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 631 новых случаев), Санкт-Петербург (2 632 новых случаев) и Московская область (2 110 новых случаев).

По данным на утро 15 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 641 334 дозы вакцины. Всего привито 1 082 444 нижегородца, из них второй компонент получили 1 009 315 человек.

Напомним, что нижегородцы смогут прививаться от коронавируса по выходным.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, теперь пункты вакцинации в Нижегородской области будут работать без выходных

— Медики очень хотят помочь каждому. Но без вакцины и масок это будет сделать невозможно. Нас просто на всех не хватит, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

А также, министр здравоохранения региона сообщил о наличии трех вакцин от COVID-19 в Нижегородской области.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 15 октября доступны 355 тысяч 210 доз вакцин Спутник V, 92 тысячи 300 доз вакцин Спутник Лайт, а также 41 тысяча доз «Эпивака». Также стало известно, что на данный момент дефицита вакцин в регионе нет.