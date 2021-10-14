«Скоростные лифты и четырехметровые потолки»: Пентхаус в элитном небоскребе Нижнего Новгорода продают почти за 65 млн рублей

С 22 этажа открывается шикарный вид на город. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде продают пентхаус в элитном жилом комплексе почти за 65 миллионов рублей. И это цена без какой-либо отделки: на фотогафиях, опубликованных на сайте «Авито», представленная квартира имеет неоштукатуренные стены и бетонный пол.

Пятикомнатная двухуровневая квартира площадью 225 квадратных метров занимает 21-22 этажи высотки в новом ЖК «Атлант-Сити» на улице Родионова, который, как уверяет застройщик, является единственным в городе статусным комплексом премиум-класса.

Элитный ЖК находится на улице Родионова. Фото: Авито.

Высота потолков в квартире почти 4 метра, также здесь есть собственная терраса площадью 60 «квадратов» и шикарные панорамные деревянные окна с французскими балконами.

Стоимость квартиры составляет 64 968 750 рублей, то есть 288,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Немало средств будущему владельцу придется вложить в обустройство интерьера, поскольку квартира продается без отделки.

Квартира продается без отделки. Фото: Авито.

А вот лифтовые холлы полностью обустроены застройщиком и больше похожи на музей, чем на подъезд. Они декорированы натуральным камнем, богатыми люстрами и бра, обставлены мебелью. Дизайн-проекты разрабатывали ведущие архитекторы.

Холл элитной высотки больше похож на музей. Фото: Авито.

На 21 этаж будущего владельца за считанные секунды доставит скоростной лифт, а доступ на сам этаж осуществляется с помощью электронного ключа.

Внутренний двор элитных домов не доступен посторонним, здесь нет автомобилей – парковка находится под землей. Все дворовое пространство представляет собой пешеходную прогулочную зону с ландшафтным дизайном, цветниками, беседками и детскими площадками.

Лифтовой холл высотки. Фото: Авито.

Огромное внимание застройщик уделил безопасности.

- Каждый житель получает персональную электронную карту, которая является индивидуальным пропуском. Ключ позволяет попасть на территорию комплекса, зайти в свой подъезд дома и подняться в лифте на свой этаж. Каждый ключ запрограммирован на конкретный этаж конкретного дома, а для гостей, которым жильцы рады предусмотрена система видеодомофонов, - говорится на сайте ЖК.

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