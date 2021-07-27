Сад с фонтаном и теплица по цене квартиры: Роскошный особняк с видом на Волгу продают за 43 млн рублей в Нижегородской области

Из окон дома открывается шикарный вид на Волгу. Фото: Авито.

В Кстове выставили на продажу роскошный особняк за 43 миллиона рублей. Здесь есть бильярдная, сад с фонтаном и даже собственное овощехранилище. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Четырехэтажный коттедж площадью 530 квадратных метров расположен в микрорайоне Старое Кстово, из его окон открывается шикарный вид на Волгу. На цокольном этаже дома находится котельная, бильярдная, мастерская, кабинет и овощехранилище. На первом этаже обустроена сауна, гостиная, кухня-столовая, кабинет, есть холл. На втором этаже две спальни и просторный гардероб с окном, огромная терраса и балкон. На третьем этаже расположено большое зонированное пространство, которое можно использовать для размещения гостей. На каждом этаже есть санузел.

В доме три этажа и цоколь. Фото: Авито.

Дом продается вместе с участком 17 соток. Вокруг коттеджа собственный сад – с декоративными растениями, брусчатой дорожкой, беседкой, перголами и даже фонтаном. Здесь также есть детская площадка и теплица – на случай, если хозяева захотят побаловать себя собственным урожаем (для хранения которого, как мы помним, в доме есть специально отведенное помещение).

На подземном этаже есть бильярдная, мастерская и даже собственное овощехранилище. Фото: Авито.

«Теплица делалась под заказ, стоила как однокомнатная квартира», - уточняют авторы объявления.

Дом подключен ко всем необходимым коммуникациям и имеет систему охранного телевидения. На территории также имеется гараж площадью 50 квадратных метров и отдельно стоящая зимняя беседка размером с однокомнатную квартиру. Здесь есть все, что нужно для приятного отдыха: уютная обстановка, печь и барбекю.

На участке есть зимняя веранда размером с "однушку", с печью и барбекю. Фото: Авито.

В пяти минутах от дома находится стоянка яхт и катеров на Волге.

Дом продается с мебелью и всей обстановкой. Фото: Авито.

Дом продается вместе с мебелью и техникой. Как уточняют авторы объявления, хозяйка вынуждена продать особняк в связи с переездом по работе в другой регион.