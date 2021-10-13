Столкновение КАМАЗа и скорой помощи под Нижним Новгородом: Три человека пострадали. ФОТО: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла утром 13 октября в Борском районе – здесь столкнулись грузовой автомобиль КАМАЗ и машина скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека.

- ДТП произошло около 11:00 13 октября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Грузовик КАМАЗ двигался в сторону Кирова. Возле деревни Рекшино он заметил машину скорой помощи, которая стояла на обочине дороги. Она в этот момент приехала за пациентом, который жил на другой стороне дороги, и как раз собиралась разворачиваться. Однако водитель грузовика не заметил ее маневра – вместе с проблесковыми маячками и сиреной она попыталась повернуть. В этот момент КАМАЗ в нее и врезался.

Столкновение КАМАЗа и скорой помощи под Нижним Новгородом: Три человека пострадали. ФОТО: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В результате аварии пострадали три человека – сам водитель машины скорой помощи и два медика. Все они доставлены в Борскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Столкновение КАМАЗа и скорой помощи под Нижним Новгородом: Три человека пострадали. ФОТО: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали, что пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП в Дивеевском районе. Авария произошла в 8 часов утра в субботу, 31 июля, на автодороге местного значения Выездное-Дивеево-Сатис - на повороте на село Елизарьево. Известно, что произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.