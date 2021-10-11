Давид Мелик-Гусейнов о причинах новой волны COVID-19: «Люди очень расслабились»

Министр здравоохранения региона рассказал, как протекает четвертая волна коронавируса в Нижегородской области.

В Нижегородской области продолжает расти число заболеваемости COVID-19, ежедневно регистрируется более 600 случаев заражений. Причиной подъема заболеваемости стал не только более агрессивный штамм коронавируса, но и несоблюдение нижегородцами мер профилактики. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов во время онлайн-конференции 11 октября.

- Люди очень расслабились. Подавляющее большинство пациентов, лежащих сегодня в стационарах, - непривитые. Это люди, которые не придерживались правил в плане безопасности коммуникаций с другими людьми, - подчеркнул министр.

По его словам, у нынешних пациентов болезнь протекает примерно так же, как она протекала в третью волну.

- Болезнь протекает очень быстро, симптомы нарастают очень резко. Чаще всего интенсивно заболевают люди в возрасте с хроническими заболеваниями. Точка невозврата – 7 дней после дебюта заболевания, то есть проявления первых симптомов. После этого становится понятно, по какому сценарию пойдет заболевание, - рассказал господин Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения региона также подчеркнул, что сейчас в обществе есть две большие группы людей: тех, кто вакцинировался, и тех, кто до сих пор этого не сделал.

- Сейчас вирус начинает гулять между двумя этими группами вакцинированных и невакцинированных. И мы доподлинно не знаем, насколько вирус мутирует и приспосабливается к этой благоприятной для него среде размножения, - подчеркнул он.

В нижегородских больницах развернуто рекордное число коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

- 8500 коек – это некий психологический рубеж. Очень надеемся, что ситуация стабилизируется, и нам этого коечного фонда хватит, - выразил надежду министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области с 6 октября ввели ряд новых ограничений. Так, предприятия должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу, школы смогут уходить на дистанционное обучение, а кафе и рестораны после полуночи работают только на вынос.