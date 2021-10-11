«Хайп на костях»: Поклонники жестко раскритиковали Ирину Пегову за фотосессию на кладбище

Поклонники раскритиковали фотографии Ирины Пеговой с кладбища. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Ирина Пегова вызвала самый настоящий шквал негодования поклонников в свой адрес – виной тому стали фотографии, которые она разместила в своем Instagram. На снимках улыбающаяся жизнерадостная артистка позирует на фоне могил известных людей на Новодевичьем кладбище.

- Какая прекрасная осенняя погода! Сходили на Новодевичье кладбище, навестили великих, - написала она в комментарии к посту с фотографиями могил Владимира Маяковского, Михаила Булгакова и Антона Чехова.

Подписчики, которые обычно восхищаются непосредственностью Ирины Пеговой, пришли в ужас от увиденного. На актрису тут же посыпался шквал гневных комментариев.

- Кладбище - это скорбь об ушедших близких людях. Неуместно позировать на фоне, - писали одни.

- Улыбка на лице и памятник на кладбище - ну совсем не совместимые вещи. Простите, разочаровали, - вторили им другие.

- Мда… Ирина, мы были о вас лучшего мнения... – говорили третьи.

Дошло уже до того, что некоторые признавались, что не ожидали такого от любимой актрисы, а теперь отпишутся от ее профиля и даже не будут ходить на спектакли.

- Могильная плита Вам к лицу. А если честно, Вы меня разочаровали. Всегда восхищалась Вами, что вы обычная простая женщина. А по делу – о, как оно: хайп на костях. Больше я не Ваш зритель, - с огорчением написала одна из поклонниц.

Правда, среди подписчиков нашлись и те, кто заступился за актрису: мол, скорее всего, Ирина никого не хотела обидеть этими фотографиями.

- Плачут на похоронах, а навещают с улыбкой. Пока память о человеке жива - его душа не умерла, - заметила одна из поклонниц.

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