Ирина Пегова отметила миллион подписчиков в Нижнем Новгороде и показала театр, где началась её карьера Фото: Инстаграм

Известная российская актриса, родом из Выксы, Ирина Пегова снова посетила нижегородскую землю, где на этот раз отметила знаковое для себя событие – миллион подписчиков в Инстаграм! Радостью от этого она поделилась со своими верными поклонниками в последнем опубликованном видео. На фоне, за спиной у Ирины – Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького. И совсем не случайно, ведь ранее актриса рассказывала, где началась её карьера в театре и кино.

– Я самый счастливый человек на планете, во всяком случае, вхожу в десятку самых счастливых, – начала своё обращение к пользователям Инстаграм Ирина Пегова. – Потому что вас набралось миллион! Миллион подписчиков!

Актриса восклицает и ничуть не скрывает своей радости, её глаза горят и светятся от счастья, а сама она едва ли не парит в воздухе.

– И я особенно рада этому, потому что это случилось в городе Нижнем Новгороде, где началась история о том, как я стала актрисой, – рассказывает следом Ирина Пегова.

Актриса счастлива, что знаковое для неё событие произошло на нижегородской земле. Фото: Инстаграм

Затем она обращает внимание на театр драмы за своей спиной и с трепетом продолжает:

– Это драматический театр, где я сыграла первые спектакли в своей жизни. Ну, сыграла – это сильно сказано: бегала в массовке в "Ромео и Джульетта".

Ирина отходит от стен театра и с широкой улыбкой заявляет:

– Я рада, что это событие случилось именно здесь, на нижегородской земле!

Своих подписчиков актриса горячо поблагодарила, сопровождая свои слова воздушными поцелуями в камеру:

– Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваш интерес, спасибо, что наблюдаете за мной!

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