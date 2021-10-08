Погода в Нижнем Новгороде в выходные 8-10 октября 2021: солнечно и без осадков

Днем температура воздуха составит до +11 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комфортная осенняя погода установилась в Нижнем Новгороде в последнее время. За окном ясно, никаких осадков и неприятного промозглого ветра. Самое время для прогулок и осенних фотосессий. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится и в выходные.

Так, по данным портала Яндекс.Погода, в субботу, 9 октября, почти весь день ясно. В светлое время суток воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ближе к вечеру столбик термометра опустится до +7, а ночью до +4. Западный ветер будет дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.

В воскресенье, 10 октября, утром будет малооблачно, но во второй половине дня в небе прояснится. Температура воздуха в дневные часы вновь составит +9…+11 градусов, вечером до +9, а в ночь на понедельник – от +4 до +6. Скорость ветра ожидается до 2,3 метров в секунду – почти штиль.

Отметим, что влажность воздуха в эти дни составит от58 до 81%, при этом наиболее высоких значений она будет достигать по ночам.

Начало следующей недели обещает быть пасмурным, в среду и четверг возможны небольшие дожди. Такая погода может сохраниться и до конца недели.

Ранее сообщалось, что первая декада октября обещает быть солнечной и без осадков, но по ночам возможны заморозки.