Погода в Нижнем Новгороде 4-10 октября: Солнечно и без осадков, но возможны заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние недели погода в Нижегородской области установилась по-настоящему осенняя: холод, продолжительные дожди, серость и пасмурность. Случались и исключения в виде внезапных солнечных дней и потепления. Сегодня в регионе, как и везде, началась новая рабочая неделя, в связи с чем мы расскажем о погоде в Нижнем Новгороде на период 4-10 октября.

Отметить стоит сразу, что однозначно охарактеризовать предстоящие дни сложно: нас ожидает почти равное количество как облачных, так и солнечных дней, а также совсем капелька дождей.

В понедельник, 4 октября, синоптики Gismeteo, прогнозируют небольшой дождь и пасмурное небо. Температура за окном составит +9 градусов, а максимальная скорость ветра не превысит 6 метров в секунду. Сумма выпавших осадков незначительно перешагнёт отметку в один миллиметр.

Вторник, 5 октября, пройдёт без осадков. Температура опустится на один градус, до +8, а скорость ветра совсем немного возрастёт до 7 метров в секунду. Временами будет проглядывать солнце, поскольку прогноз обещает переменную облачность.

Среда, 6 октября, станет одним из безоблачных дней этой недели. Нижегородцам стоит ожидать солнца. Температура воздуха не превысит +9 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. А вот ночью возможны заморозки, поскольку температура опустится до -1 градуса.

В четверг, 7 октября, ожидается переменная облачность и снова +9 градусов Цельсия за окном. Осадков по-прежнему не будет, как и сильного ветра. Ночью температура воздуха составит +2 градуса.

В пятницу и субботу, 8 и 9 октября, прогнозы сходятся: 10 градусов тепла, солнце, никаких осадков и 0..+1 градус ночью. Скорость ветра задержится на отметке 7-8 метров в секунду.

Но воскресенье, 10 октября, выправит эту ситуацию: похолодает до +5 градусов, в течение дня пройдут небольшие дожди, небо затянется облаками. Ветер будет задувать со скоростью 9 метров в секунду. Сумма выпавших осадков достигнет миллиметра. Температура за окном ночью будет равна +2 градусам.

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