«Вообще на себя не похожа стала»: певица Натали кардинально сменила имидж

Натали обновила цвет волос и постриглась. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Натали, исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина!», удивила своих поклонников внезапной сменой имиджа. Накануне певица выложила в Instagram фотографии из салона красоты, а позже поделилась и результатом своего преображения.

Артистка решилась на кардинальные внешние изменения: Натали обновила цвет волос и постриглась под каре. Поклонники певицы отреагировали на такие перемены неоднозначно, но большинство конечно обрадовалось новой прическе.

Поклонники певица отреагировали на такие перемены неоднозначно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На первом фото не узнала Вас сначала взгляд полный нежности, глубины, лучезарности, доброты, причёска супер, - оставила комплимент подписчица Инна Петрушенко.

- Старше выглядишь теперь, но очень мило, - отметила поклонница Маришка Севоднеева.

- Ах, какая девочка красивая, - восхитилась Марина Полянина.

- Ух ты! Вы вернули прежнюю прическу? Именно с такой прической я вас и полюбил 5,5 лет назад, только у вас ещё чёлка была, - поделился подписчик Денис Тихонов.

Певица поделилась фото прямо из салона красоты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Бомба! «Супер!», «Красивая!», «Шикарная!», «Богиня!» - такими комментариями поклонники буквально завалили красавицу.

Однако среди интернет-пользователей нашлись и те, кому такие изменения в певице пришлись не по душе, и они решили высказать своё недовольство.

- Длинные волосы конечно лучше! – высказался подписчик Александр Афанасьев.

- Придаёт возраст, - подметила Алена Чернова.

- Вообще на себя не похожа стала. На мой взгляд, как-то не очень, - написала пользовательница samaritanka.sama.

Поклонники буквально завалили красавицу комплиментами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что в 2020 году в программе «Когда все дома» Натали рассказала, в чем секрет счастливой супружеской жизни.

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