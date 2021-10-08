Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 октября 2021 года: в Нижегородской области снова выявлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 8 октября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 158 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 446 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 173 834 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 621 новый случай заражения - это новое рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

К сожалению, за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 832 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 8 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 369) и г. Бор (8 878), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (341) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 218), за прошедшие сутки там выявили 27 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 404 новых случаев), Санкт-Петербург (2 418 новых случаев) и Московская область (1 454 новых случаев).

По данным на утро 7 октября, в Нижегородскую область поступило 1 566 954 дозы вакцин. Всего привито 1 038 077 нижегородцев, из них второй компонент получило 977 671 человек.

Напомним, что Глеб Никитин не исключил введения локдауна в Нижнем Новгороде.

Сейчас в регионе наблюдается высокий рост заболеваемости. В связи с этим приняли новые меры: усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и в общественном транспорте. По словам Глеба Никитина, мероприятия не запретили, но сделали их безопасными – с ковид-фри зонами.

Губернатор также убедительно попросил нижегородцев активнее вакцинироваться. Так, при высокой заразности дельта-штамма коронавируса для достижения общего иммунитета антитела должны быть у 80% населения.