В Нижнем Новгороде прошла экскурсия по обновленной части Квартала 1833 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Что вы знаете об истории и особенностях этого участка между улицей Горького и Гранитным переулком? Долгое время территория находилась в запустении: расселённый дом, нежилые объекты в аварийном состоянии, недострой, огромный котлован и обнесенный по периметру забор. Плачевная ситуация не менялась с 2004 года. Основной проблемой было то, что весь исторический участок находился в собственности более десяти человек. Однако, сейчас наконец-то получилось сдвинуть дело с мертвой точки. В рамках бесплатной экскурсии корреспондент «Комсомольской правды. Нижний Новгород» прогулялась по историческому пространству и обновленной части «Квартала 1833» в компании с экскурсоводом и журналистом Сергеем Сипатовым, руководителем Института развития городской среды Нижегородской области Дарьей Шориной, а также с архитекторами Екатериной Рыбловой и Кириллом Бросалиным.

В Нижнем Новгороде прошла экскурсия по обновленной части Квартала 1833 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

На территории в пределах улиц Горького, Решетниковского, Гранитного переулков и парка имени Кулибина расположены несколько деревянных домов. Их особенность заключается в том, что это практически единственный уцелевший городской квартал, который сохранил свои первоначальные границы застройки прямо с XIX века. Именно поэтому пространство неслучайно названо «Квартал 1833» - это годы возникновения застройки. Однако, некоторые историки подвергают эти года сомнениям, указывая на то, что единственные уцелевшие схемы квартала подписаны 1839 годом.

В Нижнем Новгороде прошла экскурсия по обновленной части Квартала 1833 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В Гранитном переулке до сегодняшнего дня сохранилось несколько деревянных домов. Они представляют собой уникальный образец деревянной городской усадьбы. Каждый дом имеет свои собственные индивидуальные наличники. В домах квартала можно заметить уникальную во всем мире особенность – это сочетание европейской архитектуры и русского деревянного зодчества.

- Вот это уникальное сочетание европейской архитектуры и русского деревянного зодчества. Мода пришла из Европы, но сами домики деревянные и украшены резьбой. Ничего подобного нет в мире, — рассказывает Сергей Сипатов.

В квартале также сохранился и жилой дом – улица Максима Горького 123. Его веранда украшена очень красивой резьбой. В 2015 году жильцы пожаловались в Домоуправляющую компанию на разрушенное состояние балкона и вскоре его восстановили. В будущем правительство планирует выделять деньги из бюджета на полное восстановление резьбы на крыльце дома.

Веранда дома улица Максима Горького 123 Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Особенность квартала в том, что все «лица» домов выходят на улицу, а внутри создается большое общее усадебное садовое пространство, - отмечает руководитель ИРГСНО Дарья Шорина.

В Нижнем Новгороде прошла экскурсия по обновленной части Квартала 1833 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

«Сердцем» Квартала 1833 года является № 127 по улице Максима Горького - дом сестер Невзоровых. Здесь сохранился единственный памятник дому – ранее в доме жил купец Б.Ф.

Пятов, внучками которых и были сестры Невзоровых. В 1900 году в доме на конспиративном собрании выступал Владимир Ленин. Также именно здесь начали печатать газету «Искра». С 1967 года в доме Невзоровых открыли музей, а с 1993 года его переформатировали в Музей нижегородской интеллигенции.

«Сердце» Квартала 1833 года Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Сейчас мы видим, что здание покрашено. Пока там ничего нет, но в будущем будет музей, - добавил Сергей Сипатов.

Также экскурсовод напомнил, что раньше на территории в пределах улицы Горького, Решетниковского и Гранитного переулков долгое время находился глухой страшный забор. Переговоры по открытию пространства и перенесения забора, а также привлечению инвесторов губернатор Нижегородской области вел долго – около двух лет. И, наконец, в 2021 году здесь появилось новое городское пространство.

Вид сверху до благоустройства пространства Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Здесь на газоне высадили деревья в пределах прежних границ усадеб: вот, где рябины, был один дом, а где лиственница – другой, - уточняет экскурсовод.

Деревья посадили в пределах прежних границ усадеб Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Сейчас там можно увидеть различные тематические зоны: желтая, синяя, красная и зеленая. В жёлтой зоне можно узнать о наследии квартала, в синей и красной зонах отдохнуть на лавочках и за столиками, в зелёной зоне устроить собрание и выступить на амфитеатре и поиграть в настольный теннис.

- Было важно уже открыть этот забор и организовать общественное пространство хотя бы до того момента, когда здесь появится настоящий строительный забор и начнется новая застройка и восстановление квартала, - уточняет Дарья Шорина.

В обновленном месте старались учесть все запросы и сделать его максимально полезным для нижегородцев. И действительно, уже сейчас место привлекает множество горожан. Активно используют пространство как место для фотоссесий. У «Квартала 1833» есть свой собственный хэштег, а в будущем появится еще и своя геометка.

Уже сейчас благоустроенное место привлекает множество горожан Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Кроме того, на территории постелили красивый зеленый газон, а перед отелем «Кулибин» открыли озеленённую парковку. Деревья на парковке Квартала 1833 специально сначала посадили, а уже после залили ее асфальтом.

Примечательно, что парковка также находится на месте утраченной исторической усадьбы. Поэтому на ней деревьями отмечен тот факт, что на этом участке раньше был жилой дом. Но несмотря на такие трудности, от идеи сохранения деревьев не отказались.