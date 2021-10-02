Затевахин снимет новый выпуск «Диалоги о животных» в нижегородском «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарка «Лимпопо»

Затевахин снимет новый выпуск «Диалоги о животных» в нижегородском «Лимпопо». Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Так, стало известно, что цикл передач посвятят нижегородской стране птиц и зверей. Возглавил съемочную группу постоянный автор, ведущий и руководитель программы, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

Как сообщила пресс-служба зоопарка, съемки авторской программы о мире живой природы пройдут в течение нескольких недель – планируют закончить в середине октября. Шесть человек из группы будут снимать сюжеты о жизни зоопарка, рассказывать особенности обитателей, их распорядок дня, специальные тренинги и о том, как сотрудники зоопарка общаются и взаимодействуют с животными.

Затевахин снимет новый выпуск «Диалоги о животных» в нижегородском «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарка «Лимпопо»

- Нам есть чем удивить и что показать московским гостям. Мы уверены, что нижегородский зоопарк «Лимпопо» оставит у них только положительное впечатление, - сообщил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Стоит отметить, что приезд в Нижний Новгород Ивана Затевахина вызвал неподдельный интерес у нижегородцев и посетителей зоопарка: они активно фотографируются с ведущим и руководителем программы.

Затевахин снимет новый выпуск «Диалоги о животных» в нижегородском «Лимпопо» Фото: пресс-служба Зоопарка «Лимпопо»

Напомним, что второй белый медведь скоро появится в Нижнем Новгороде в конце осени. Его доставят в зоопарк «Лимпопо».

Самца зовут Николай. Новый обитатель зоопарка станет парой для медведицы Аяне. По словам сотрудников зоопарка, они надуются, что скоро и в «Лимпопо» родятся белые медвежата.